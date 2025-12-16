Quảng Ninh: Phát hiện các vụ vận chuyển trái phép khí cười

Ngày 16/12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 2 vụ vận chuyển khí cười (N2O) với số lượng lớn.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 50 phút, ngày 15/12, tại tuyến đường Quảng Sơn (xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh), Tổ công tác số 13 phát hiện xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 14A-809.xx có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác phát hiện trên xe chở 39 bao tải màu xanh, trong mỗi bao có 4 bình kim loại nghi chứa khí cười (tổng cộng 156 bình). Lái xe tên H.V.C (sinh năm 1983, trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) không xuất trình được giấy tờ hợp pháp cho lô hàng.

Tiếp đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, tại đường thôn Quảng Chính 8 (xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh), Tổ công tác số 11 phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 29K-295.xx chở 60 bao tải màu xanh, mỗi bao chứa 4 bình kim loại lớn (tổng 240 bình) cùng loại, nghi là khí cười. Lái xe L.T.C (sinh năm 1992, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) cũng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện và bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 8/12, tại khu Hòa Bình, phường Móng Cái 2 (tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phát hiện, tạm giữ Lê Văn Hưng (sinh năm 1988, trú tại Thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh) cùng 50 bao tải, bên trong mỗi bao có 4 bình kim loại (tổng số 200 bình) khí cười.

Ngày 5/12, tại Quốc lộ 18C, thuộc thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô phối hợp Hải quan cửa khẩu Hoành Mô bắt giữ Chu Xuân Tiến (sinh năm 1996, trú tại thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh) vận chuyển 88 bình khí cười.

Trước thực trạng việc buôn bán, vận chuyển khí cười có tính chất phức tạp, tinh vi, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng đã siết chặt kiểm soát, tuần tra khép kín biên giới; phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan, Quản lý thị trường… kiểm tra các kho bãi, cơ sở kinh doanh khí công nghiệp, thiết bị y tế và điểm vui chơi giải trí.

Công tác tuyên truyền đến người dân vùng biên cũng được tăng cường, nhất là về việc vận động người dân không tiếp tay cho hoạt động vận chuyển thuê.../.

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển khí cười số lượng lớn Lực lượng chức năng đã khống chế, triệu tập làm việc với 8 đối tượng; tạm giữ 5 xe ôtô, thu giữ 819 bình khí cười (N2O), 19.000 vỏ bóng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.