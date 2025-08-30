TP Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án với 2 cơ sở cho khách sử dụng “khí cười” trái phép

Ngày 29/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại các phường Cầu Ông Lãnh và Sài Gòn có hành vi cho khách sử dụng “bóng cười” trái phép.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Buôn bán hàng cấm” đối với các đối tượng trực tiếp tham gia bán và phục vụ khách hàng sử dụng khí cười, được hưởng hoa hồng theo doanh thu.

Vào ngày 16/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh tiến hành kiểm tra hành chính Nhà hàng Cloud 9 (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Cloud 9, địa chỉ 39A Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 khách đang sử dụng “bóng cười.”

Tang vật thu giữ gồm 8 bình khí N2O loại 5,5kg, 6 vỏ bình đã qua sử dụng, 20 bịch bóng cao su, 333 quả bóng đã dùng, 5 điện thoại di động, nhiều thiết bị POS, hóa đơn thanh toán và các dụng cụ liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Chi (sinh năm 1990), thành viên góp vốn, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh đã tổ chức mua bán khí N2O (khí cười) cho khách tại quán.

Chi liên hệ mua khí từ các đầu mối qua mạng xã hội, thanh toán bằng chuyển khoản, sau đó chỉ đạo nhân viên bơm khí vào bóng cao su bán cho khách với giá từ 78.000-250.000 đồng/quả.

Để che giấu, hóa đơn được ghi ký hiệu “CLOUD B,” “Bia C9” hoặc mã hóa khác.

Từ tháng 1/2025 đến ngày bị phát hiện, Cloud 9 đã tiêu thụ lượng lớn khí N2O, với tổng doanh thu bất chính hơn 1,69 tỷ đồng.

Căn cứ chứng cứ, tài liệu thu thập, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Buôn bán hàng cấm” đối với đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Chi là chủ mưu, trực tiếp điều hành và Phan Quỳnh Như, Lương Thị Kiều Nga, Phạm Văn Nam là các đối tượng trực tiếp tham gia bán và phục vụ khách hàng sử dụng khí cười, được hưởng hoa hồng theo doanh thu.

Trước đó, ngày 11/8, lực lượng chức năng phối hợp Công an phường Sài Gòn kiểm tra hành chính nhà hàng VIBE, địa chỉ 55 Huỳnh Thúc Kháng do Phạm Nguyễn Phương Oanh (29 tuổi) làm giám đốc.

Tại hiện trường, Công an phát hiện cơ sở này đang phục vụ khí N2O cho khách ngay tại bàn.

Tang vật thu giữ gồm bốn bình khí, 22 vỏ bóng cao su đã sử dụng, hai máy POS, 357 hóa đơn cùng nhiều thiết bị liên quan.

Kết quả điều tra xác định từ đầu năm 2025, Oanh cùng Nguyễn Thị Thanh Tuyền tổ chức kinh doanh "khí cười," mã hóa sản phẩm trong phần mềm bán hàng bằng các tên gọi “Happy,” “Happy Bottle.”

Hoạt động được phân công chặt chẽ, trong đó Oanh và Tuyền quản lý, nhập hàng, hưởng lợi toàn bộ doanh thu, nhân viên Phan Ngọc Hào phụ trách pha chế, bơm bóng; Nguyễn Võ Ngọc Trân (hay còn gọi là Tina) và Hà Thị Ngọc Mai trực tiếp phục vụ, bơm bóng cho khách.

Chỉ trong 8 tháng, cơ sở VIBE đã bán 2.476 bóng cười và 202 bình khí N2O, với tổng doanh thu bất chính hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người trong đường dây này./.

Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án buôn bán "khí cười" quy mô lớn Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố đường dây buôn bán khí N2O trái phép tại cơ sở 90’s House, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.