Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án buôn bán "khí cười" quy mô lớn

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N2O (thường gọi là "khí cười") tại cơ sở 90’s House, địa chỉ 90-92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành.

Trước đó, vào 22 giờ 40 phút ngày 1/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an phường Bến Thành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh 90’s House.

Tại nhiều phòng VIP, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên đang phục vụ khách hít khí cười bằng bóng cao su.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 27 bình kim loại loại 3kg chứa khí N2O, 10.250 quả bóng cao su đã và chưa sử dụng, nhiều máy móc khác liên quan.

Điều tra ban đầu cho thấy cơ sở này tổ chức hoạt động buôn bán khí N2O tinh vi, khép kín, sản phẩm được mã hóa trên phần mềm bán hàng bằng tên gọi các loại đồ uống, combo.

Khách chỉ được phục vụ tại khu vực kín ở tầng 6-7, tiền thanh toán bằng nhiều hình thức, trong đó, có chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân. Các giao dịch được ghi nhận, báo cáo qua nhóm Zalo. Với thủ đoạn này, các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an Thành phố đã xác định và làm rõ vai trò của nhiều đối tượng trong đường dây này.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng gồm: Du Nguyễn Gia Hoài Thương - Quản lý tổng, điều hành trực tiếp; Hà Trí Nguyên - giám sát, phân công nhân viên, kiểm soát khu vực phục vụ; Nguyễn Ngọc Ân - tổ trưởng phục vụ, tiếp nhận và phân phối đơn hàng khí cười; Nguyễn Hà Minh Thy - thu ngân, in hóa đơn, thu tiền, báo cáo doanh thu; Đặng Hoàng Phong - quản lý kho khí N2O; Nguyễn Ngọc Anh Tiền - vận chuyển bình khí từ kho lên phòng; Bùi Như Quỳnh, Vương Lê Hoàng, Nguyễn Quốc Thái, Võ Thành Long - nhân viên phục vụ, trực tiếp bơm khí vào bóng cho khách. Ngoài ra, nhiều cá nhân khác có liên quan đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo các văn bản pháp luật hiện hành, khí N2O là hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tuyệt đối không được phép sử dụng cho người.

Việc mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng khí cười là hành vi bị cấm, mọi hành vi buôn bán, tàng trữ, tổ chức cho người khác sử dụng khí N2O hoặc tiếp tay cho hoạt động này đều bị xử lý nghiêm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự. Không chỉ người tổ chức, điều hành mà những cá nhân tham gia tiếp tay như, quản lý, thu ngân, kho, nhân viên vận chuyển, phục vụ... đều chịu trách nhiệm hình sự tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân tuyệt đối không sử dụng khí cười, khi phát hiện hành vi buôn bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng khí N2O, kịp thời báo tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội./.

