Trung Quốc: Chính thức ban hành bộ quy định mới liên quan nền tảng Internet

Ngày 20/12, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã chính thức ban hành bộ quy định mới nhằm điều chỉnh hoạt động định giá trên các nền tảng Internet. Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo môi trường phát triển lành mạnh cho nền kinh tế số.



Bộ quy định này là kết quả phối hợp giữa Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia (NDRC), Tổng cục Quản lý Thị trường quốc gia (SAMR) và Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC).



Mục tiêu trọng tâm của các quy định này là cung cấp các hướng dẫn cụ thể về cách thức định giá cho cả đơn vị vận hành nền tảng và người bán hàng, nhằm ngăn chặn các hành vi độc quyền hoặc chèn ép giá; Nghiêm cấm các nền tảng áp đặt các hạn chế bất hợp lý hoặc đính kèm các điều kiện không công bằng lên quyền tự quyết định giá của thương nhân.

Đặc biệt, các quy định mới còn yêu cầu các nền tảng niêm yết giá rõ ràng, minh bạch trong các cơ chế định giá linh hoạt hoặc định giá phân biệt; Siết chặt quản lý các dịch vụ như thanh toán không cần mật khẩu, tự động gia hạn và các khoản khấu trừ không báo trước và đảm bảo quyền được thông tin và quyền lựa chọn của khách hàng không bị xâm phạm.



Quy định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/4/2026. Trước thời điểm này, các cơ quan hữu quan yêu cầu các nền tảng Internet lớn phải thực hiện quy trình tự kiểm tra, rà soát theo tiêu chuẩn mới để đảm bảo việc triển khai được nghiêm túc và đồng bộ./.

