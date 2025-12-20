Giá gạo Thái Lan lên đỉnh bảy tháng nhờ các hợp đồng xuất khẩu mới

Thị trường nông sản thế giới tuần qua diễn biến trái chiều rõ rệt. Tại châu Á, giá gạo tiếp tục đà tăng, đặc biệt là tại Thái Lan với mức giá cao nhất trong hơn bảy tháng nhờ các hợp đồng xuất khẩu mới. Ngược lại, tại Mỹ, thị trường ngũ cốc chìm trong sắc đỏ khi giá lúa mì và đậu tương giảm do áp lực từ nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Thị trường gạo châu Á

Giá gạo Thái Lan tuần này tiếp tục tăng vọt, với loại 5% tấm được chào bán ở mức 415 USD/tấn, tăng 15 USD so với tuần trước và là mức giá cao nhất kể từ ngày 8/5. Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết giá được hỗ trợ mạnh sau khi Trung Quốc xác nhận sẽ mua 500.000 tấn gạo Thái vào giữa tháng 11.

Tại Ấn Độ, giá gạo cũng nhích nhẹ do nhu cầu gia tăng khi giá xuống thấp. Loại gạo đồ 5% tấm được báo giá ở mức 348-356 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 347-354 USD/tấn của tuần trước.

Gạo trắng 5% tấm giữ ổn định ở mức 345-350 USD/tấn. Việc đồng rupee Ấn Độ chạm mức thấp kỷ lục so với đồng USD cũng giúp tăng lợi nhuận cho các nhà xuất khẩu.Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm tăng lên mức 370-375 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 6/11.

Theo một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu từ các thị trường như Trung Quốc, Indonesia, Bangladesh và châu Phi đang có dấu hiệu tăng lên. Ông cho biết thêm giá gạo Việt Nam hiện vẫn cạnh tranh hơn so với gạo Thái Lan.

Thị trường ngũ cốc Mỹ

Thị trường ngũ cốc Chicago tuần qua chịu áp lực bán tháo mạnh mẽ, đặc biệt đối với lúa mì và đậu tương.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần 19/12, hợp đồng lúa mì tăng nhẹ 2 xu lên 5,0975 USD/bushel. Hợp đồng đậu tương giảm 3 xu xuống còn 10,4925 USD/bushel, đánh dấu phiên giảm thứ sáu liên tiếp. Hợp đồng ngô cũng giảm 0,75 xu xuống chốt ở mức 4,4375 USD/bushel. ( 1 bushel ngô = 25,4 kg; 1 bushel lúa mì, đậu tương = 27,2 kg).

Tính chung cả tuần, hợp đồng lúa mì ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng Sáu, trong khi giá đậu tương rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 24/10.

Theo ông Randy Place, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu thị trường hàng hóa Hightower Report, tình hình cơ bản của thị trường lúa mì hiện khá tiêu cực do nguồn cung toàn cầu quá dồi dào.

Các vụ thu hoạch lớn đang diễn ra ở Argentina và Australia liên tục bổ sung nguồn cung mới, trong khi Nga dự báo một vụ mùa bội thu lên tới 90 triệu tấn cho năm sau.

Đối với đậu tương, thị trường đang chịu áp lực từ nguồn cung lớn và những nghi ngờ về nhu cầu thực tế từ Trung Quốc. Mặc dù Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận Trung Quốc đã mua thêm 134.000 tấn đậu tương Mỹ, thị trường vẫn lo ngại về khả năng nước này có đạt mục tiêu mua 12 triệu tấn hay không, đặc biệt khi Brazil sắp bước vào một vụ thu hoạch được dự báo là bội thu.

Thị trường càphê

Kết thúc phiên cuối tuần, giá càphê Arabica trên sàn ICE New York tiếp tục đi xuống trong khi giá Robusta trên sàn London lại có phiên hồi phục kỹ thuật nhẹ. Cụ thể, giá càphê Arabica kỳ hạn tháng 3/2026 tiếp tục giảm 4,45 xu/lb (tương đương giảm 1,29%), xác lập mức thấp nhất trong bốn tháng qua.

Thu hoạch càphê tại Gia Lai. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Ngược lại, trên sàn London, giá càphê Robusta kỳ hạn tháng 1/2026 đã tăng 4 USD/tấn (tương đương 0,11%). Tuy nhiên, mức tăng này là không đáng kể so với chuỗi giảm giá kéo dài suốt hai tuần qua, cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn rất yếu.

Thị trường càphê nội địa tuần qua (15/12-20/12) đã trải qua những phiên giảm giá gây "sốc." Sau khi mở đầu tuần ở mức khá lạc quan, thị trường nhanh chóng chịu áp lực bán tháo mạnh mẽ. Đặc biệt trong phiên 18/12, giá càphê trong nước đồng loạt giảm gần 4.000 đồng/kg và chính thức đánh mất mốc hỗ trợ 90.000 đồng/kg.

Kết thúc tuần, mặt bằng giá đã lùi sâu về quanh mức 89.300 đồng/kg. Cụ thể, giá tại Đắk Lắk và Đắk Nông dao động quanh ngưỡng 89.300-89.500 đồng/kg, trong khi tại Lâm Đồng giá đã tụt xuống 88.500 đồng/kg./.

TP Hồ Chí Minh: Càphê được mùa, giá cao, nông dân thêm động lực gắn bó Càphê vụ 2025 vừa trúng mùa, vừa được giá khi càphê nhân dao động 100.000-105.000 đồng/kg, nhiều hộ tại Bình Giã, Kim Long, Xuân Sơn đạt sản lượng 3-3,5 tấn/ha, thu lãi từ 100-200 triệu đồng.