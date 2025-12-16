Hỏa hoạn chợ đầu mối nổi tiếng của Indonesia, 350 kiốt bị thiêu rụi

Một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát vào sáng 15/12 đã tàn phá chợ Kramat Jati - chợ đầu mối thực phẩm lớn nhất thủ đô Jakarta và là điểm tham chiếu giá cả quốc gia, khiến ít nhất 350 kiốt bị thiêu rụi.

Chính quyền địa phương cho biết ngọn lửa không gây thiệt hại về người, song đã tàn phá nghiêm trọng nhiều khu vực trong khu chợ, nơi tập trung chủ yếu các tiểu thương kinh doanh rau củ, trái cây và thực phẩm tươi sống. Khói đen dày đặc bao trùm cả khu vực, để lại khung cảnh tan hoang với những dãy sạp cháy trơ khung.

Các nhân chứng cho biết đám cháy khởi phát từ một kiốt đơn lẻ, nhưng nhanh chóng lan rộng do vật liệu dễ cháy và gió mạnh. Chỉ trong vài phút, lửa đã bùng lên dữ dội rồi tràn sang khu phía trên, nơi tập trung nhiều quầy trái cây.

Lực lượng cứu hỏa phải huy động tới 16 xe chữa cháy, mất hơn 1 giờ mới có thể khống chế hoàn toàn đám cháy. Trong suốt thời gian đó, nhiều tiểu thương bất lực đứng nhìn tài sản bị ngọn lửa nuốt chửng.

Chính quyền Jakarta cho biết sẽ lập một tổ điều tra liên ngành nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc. Người phát ngôn Văn phòng Thống đốc Jakarta - ông Chico Hakim nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của chợ Kramat Jati trong hệ thống phân phối lương thực của thủ đô.

Ông Chico cho biết Kramat Jati là trung tâm phân phối thực phẩm then chốt của Jakarta. Vì vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy phải được đặt ở mức ưu tiên cao nhất để tránh những gián đoạn lớn đối với nguồn cung.

Cơ quan chức năng cho biết đang tiến hành điều tra và chưa thể đưa ra kết luận cho đến khi các đội pháp y hoàn tất giám định hiện trường.

Theo nhân chứng, đám cháy lan nhanh chỉ chưa đầy 10 phút sau đó. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang thống kê thiệt hại và theo dõi sát sao những tác động tiềm tàng đối với chuỗi cung ứng thực phẩm của Jakarta trong những ngày tới./.

