Lan tỏa tình yêu Bác Hồ trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản

Ngày 15/12, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản, đã diễn ra Lễ trao giải cuộc thi “Kể chuyện, vẽ tranh, hát và đọc thơ về Bác Hồ với thiếu nhi” năm 2025.

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản và các hội đoàn cộng đồng tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu, phụ huynh, giáo viên và các em thiếu nhi Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản.

Cuộc thi được phát động từ tháng 5, hướng tới thiếu niên, nhi đồng Việt Nam và Nhật Bản, với mục tiêu giúp các em tìm hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khuyến khích phát triển năng khiếu nghệ thuật.

Thông qua 4 hạng mục gồm kể chuyện, vẽ tranh, hát và đọc thơ, cuộc thi đã trở thành sân chơi ý nghĩa, góp phần gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút gần 100 bài dự thi đến từ 16 tỉnh, thành phố trên khắp nước Nhật, trải rộng ở nhiều nhóm độ tuổi từ 3-22 tuổi. Trong đó, nhóm thí sinh tiểu học chiếm tỷ lệ cao nhất, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi tới thế hệ mầm non, những chủ nhân tương lai của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Hình thức vẽ tranh chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp đến là hát, đọc thơ và kể chuyện, phản ánh sự đa dạng trong cách thể hiện tình cảm của các em đối với Bác Hồ.

Nhiều tác phẩm được Ban Giám khảo đánh giá cao nhờ sự đầu tư nghiêm túc, sáng tạo cả về nội dung lẫn hình thức.

Các bức tranh giàu màu sắc thể hiện hình ảnh Bác Hồ giản dị, gần gũi bên thiếu nhi; những bài hát, bài thơ và câu chuyện mang đậm cảm xúc trong sáng, chân thành.

Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã khéo léo kết nối hình ảnh quê hương Việt Nam với cuộc sống hiện tại của các em trên đất nước Nhật Bản, thể hiện ý thức gìn giữ cội nguồn dù sống xa Tổ quốc.

Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chúc mừng Dự án "Trạm sách cộng đồng người Việt tại Nhật Bản." (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Công sứ Nguyễn Sáu nhấn mạnh năm 2025 là năm có nhiều sự kiện lớn gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Cuộc thi không chỉ là hoạt động nghệ thuật dành cho thiếu nhi, mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách và ý thức công dân cho thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài.

Công sứ bày tỏ xúc động trước tình cảm trong sáng, niềm tự hào dân tộc và tinh thần hướng về quê hương của các em thông qua từng tác phẩm dự thi.

Sau quá trình chấm giải, ban tổ chức đã trao 15 giải cá nhân và 2 giải tập thể. Trong đó, Giải Đặc biệt thuộc về thí sinh nhỏ tuổi Trịnh Anh Tú (7 tuổi, Aichi) với tác phẩm vẽ tranh “Bác Hồ và những mầm non Việt trên đất khách.”

Ngoài các giải thưởng tiền mặt, ban tổ chức còn trao tặng 2 vé máy bay khứ hồi Nhật Bản-Việt Nam, mang ý nghĩa kết nối tinh thần, tạo cơ hội để các em và gia đình có dịp trở về thăm quê hương.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, em Nhật Nam, giải khuyến khích với tác phẩm tranh vẽ “Bác Hồ đọc sách với thiếu nhi,” bày tỏ sự xúc động. Em cho biết thông qua những câu chuyện của mẹ kể và những bức ảnh về Bác Hồ, em đã có ý tưởng vẽ bức tranh thể hiện tình cảm Bác Hồ dành cho thiếu nhi.

Cùng ngày, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã diễn ra lễ ra mắt Dự án “Trạm sách cộng đồng người Việt tại Nhật Bản,” một hoạt động mang tính lâu dài, bền vững và giàu giá trị nhân văn.

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Thương, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai, cho biết dự án được xây dựng nhằm lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng văn hóa đọc, giữ gìn tiếng Việt và bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trạm sách cộng đồng Việt tại Nhật đặt tại Tokyo, hoạt động theo hình thức không gian đọc mở, quản lý việc mượn sách qua fanpage, với sự tham gia vận hành của đội ngũ tình nguyện.

Dự án có sự đồng hành của nhiều nhà khoa học, chuyên gia và các hội đoàn người Việt tại Nhật Bản, trong đó có Trung tâm Việt Nam học, các trường Việt ngữ và nhiều hội đồng hương địa phương.

Không chỉ là nơi đọc sách, trạm sách còn hướng tới trở thành không gian kết nối cộng đồng, nơi giao lưu tri thức, khơi dậy tinh thần tự học và trách nhiệm với quê hương, đất nước./.



