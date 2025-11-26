Trưng bày 370 tư liệu, hiện vật về hành trình của Bác Hồ tại Trung Quốc

Chiều 26/11, Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Đường Cách mạng - Đồng chí Hồ Chí Minh tại Trung Quốc.”

Triển lãm trưng bày 370 tư liệu, hình ảnh, hiện vật theo 5 nội dung chính gồm: Xây dựng tổ chức từ những ngày đầu; cùng một lòng căm thù và chống ngoại xâm; hỗ trợ lẫn nhau và mối quan hệ thân thiết; tinh thần hữu nghị, quang vinh muôn đời; giới thiệu tới công chúng về những hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ở Trung Quốc.

Trong đó có 24 hiện vật từ 16 nhân chứng và tác giả được Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế tiếp nhận dịp này. Nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật và ý nghĩa sâu sắc được các nhân chứng, nghệ sỹ trân trọng trao tặng như: 3 tác phẩm điêu khắc gỗ của nghệ nhân Trần Văn Ngọ; tác phẩm âm nhạc “Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh” của nhạc sỹ, Nhà giáo Ưu tú Trần Đức; tác phẩm thư pháp trên lá sen “Văn thung mễ thanh” của nhà thư pháp Võ Văn Thưởng (Nhất Chi Mai) do ông Nguyễn Đức Tường Thoại gửi tặng cùng 17 tác phẩm gốm nghệ thuật với chủ đề “Huế với Bác Hồ.”

Theo bà Lê Thùy Chi, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế, sau khi được nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ khoa học, tất cả những tư liệu, hiện vật được trao tặng sẽ được lưu giữ cẩn trọng tại kho cơ sở, trở thành nguồn tư liệu quan trọng để phục vụ trưng bày, triển lãm, góp phần lan tỏa những giá trị bền vững của di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với đông đảo công chúng. Mỗi năm, đơn vị đều tiếp nhận thêm hàng chục tư liệu, hiện vật quý, tạo nên sự phong phú, đa dạng bản sắc và sức sống cho bảo tàng ngày nay.

Tham quan triển lãm. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Sinh viên Cao Hoàng Bảo Châu (khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế) chia sẻ, em rất thích thú khi được xem, tìm hiểu các tư liệu hình ảnh của Bác Hồ, được trình bày rõ ràng trong không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế.

Các tư liệu được chú thích bằng hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Trung không chỉ làm rõ quá trình hoạt động cách mạng tại Trung Quốc của Bác mà còn là cơ hội để em học tập từ vựng thông qua các kiến thức lịch sử.

Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bạn thân thiết của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc. Trên hành trình tìm đường cứu nước, Người đã từng đến Trung Quốc hoạt động trong một thời gian dài.

Khắp nơi trên đất nước Trung Quốc đều lưu lại những dấu ấn ngoan cường, thể hiện sự phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp cách mạng của Người, cùng những thời khắc vinh quang kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đó chính là sự khởi đầu cho truyền thống đoàn kết hữu nghị và quan hệ hợp tác mật thiết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Triển lãm được tổ chức trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, trao đổi văn hóa giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông (Trung Quốc) giai đoạn 2024-2028.

Diễn ra trong bối cảnh thực hiện tinh thần Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc và tiếp tục kế thừa, phát huy tình hữu nghị truyền thống hai nước, sự kiện truyền tải thông điệp: Tình hữu nghị sắt son, bền chặt, kề vai sát cánh trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước giữa Việt Nam - Trung Quốc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối dầy công gây dựng, vun đắp là một tài sản quý báu mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cần “kế thừa tốt, bảo vệ tốt, phát huy tốt.”

Qua đó, người xem không chỉ tìm hiểu về hành trình dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc mà còn cảm nhận sâu sắc hơn về tình hữu nghị bền vững giữa hai nước.

Triển lãm chuyên đề “Đường Cách mạng - Đồng chí Hồ Chí Minh tại Trung Quốc” kết thúc vào tháng 1/2026./.

