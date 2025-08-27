Văn hóa

Xúc động ngắm những vật dụng giản dị tại trưng bày chuyên đề về Bác Hồ

Trưng bày có nhiều hiện vật gắn liền với đời sống giản dị của Bác: Viên gạch Bác dùng để sưởi khi sinh sống tại Pháp, bộ bát ăn Người dùng hàng ngày, bộ dụng cụ Bác dùng để tập thể dục...

Trưng bày do Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trưng bày do Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người.”

Với hơn 300 tư liệu và hình ảnh, trưng bày giới thiệu tới khách tham quan về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Người tiêu biểu cho cốt cách, bản lĩnh của dân tộc, bản sắc văn hóa Việt Nam và là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Trưng bày chuyên đề gồm 5 phần: Người đi tìm hình của nước; Kháng chiến nhất định thắng lợi, kiến quốc nhất định thành công; Người ngồi đó với cây chì đỏ, vạch đường đi từng bước từng giờ; Hồ Chí Minh - Biểu tượng tình hữu ái toàn thế giới; Di chúc Bác Hồ - Ngọn đuốc soi đường.

Ngoài các tư liệu, hiện vật tái hiện sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưng bày còn có nhiều hiện vật gắn liền với đời sống giản dị của Bác: Viên gạch Bác dùng để sưởi khi sinh sống tại Pháp, bộ bát ăn Người dùng hàng ngày, bộ dụng cụ Bác dùng để tập thể dục...

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Cùng với Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người” Bảo tàng Hồ Chí Minh triển khai thi công và trưng bày Không gian Khánh tiết giới thiệu của Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Khu trung tâm khánh tiết nổi bật là tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phía sau là phông nền màu đỏ, trên phông là những hình ảnh mang tính biểu trưng như các di tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa của dân tộc, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam... được nối tiếp nhau, thể hiện sự kế thừa và phát triển của văn hóa qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc ta.

Đặc biệt điểm nhấn trên phông là luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong diễn văn khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24/11/1946 “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi.”

Trưng bày chuyên đề được tổ chức từ ngày 28/8 đến ngày 5/9./.

Một số hình ảnh trong trưng bày:

Không gian trưng bày chuyên đề. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mô hình ngôi nhà nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từng ở khi ở Pháp. (Ảnh: PV/Vietnam+)
'Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê/ Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả mùa băng giá' - thơ Chế Lan Viên. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
Những vật dụng thường ngày của Bác. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bộ đồ ăn Bác từng sử dụng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
