Sau hành trình quốc tế, tiểu thuyết về bi kịch chiến tranh ra mắt độc giả Việt

Sau một hành trình dài trên trường quốc tế, tiểu thuyết “Dust child” của nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai được trở về quê hương trong ngôn ngữ Tiếng Việt dưới tên “Đời gió bụi,” với sự tham gia chuyển ngữ của chính tác giả và dịch giả Thiên Nga, nhằm đem đến một bản dịch trọn vẹn, gần gũi nhất.

“Đời gió bụi” là tiểu thuyết bán chạy trên thị trường quốc tế, giành nhiều giải thưởng trong lĩnh vực văn học, được dịch sang 14 ngôn ngữ (Italy, Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Croatia, Phần Lan, Séc, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Nga, Sri Lanka và tiếng Việt), đồng thời, được xuất bản ở 20 quốc gia. Tới đây, sách được ra mắt bằng 5 ngôn ngữ: Macedonia, Serbia, Ả Rập, Indonesia và Litvia.

"Đời gió bụi" kể tiếp những bi kịch chiến tranh, những con người nhỏ nhoi bị bỏ lại bên dòng lịch sử, một chủ đề lớn của văn học Việt Nam hiện đại.

Đan xen giữa quá khứ và hiện tại, bằng giọng văn cuốn hút, cảm động và giàu chất thơ, "Đời gió bụi" là câu chuyện về những bí mật bị che giấu, những tổn thương tưởng như không bao giờ có thể chữa lành. Nhưng trên hết, đây là câu chuyện về sự dũng cảm và nghị lực sống, về lòng trắc ẩn và sự hòa giải, về sức mạnh của lòng tha thứ và tình yêu thương.

Cuốn sách được tác giả Nguyễn Phan Quế Mai đầu tư nghiên cứu và sáng tác trong thời gian 7 năm. Các nhân vật và cốt truyện được tiểu thuyết hóa từ những thông tin thu thập được trong dự án nghiên cứu tiến sĩ của tác giả cũng như từ những trải nghiệm thực tế của chị trong quá trình kết nối giúp những người cựu binh Mỹ tìm con.

Tác giả Nguyễn Phan Quế Mai cho hay khi chị còn nhỏ, sách là những con thuyền đưa chị từ miền quê nghèo khó vào sự trù phú và bao la của thế giới.

"Tôi luôn ước ao được chu du thế giới qua những câu chuyện kể và giờ đây, thật vinh dự khi tiểu thuyết của tôi có thể đến được những nơi mà tôi chưa từng có dịp đặt chân đến," tác giả chia sẻ.

Nhà văn tâm sự rằng chị đã rất liều lĩnh khi viết hai tiểu thuyết "Sơn ca" và "Đời gió bụi" bằng tiếng Anh. Dù đã ra mắt bằng nhiều ngôn ngữ, chị vẫn hồi hộp nhất với bản tiếng Việt của cuốn tiểu thuyết, bởi vì tiếng Việt là quê hương, là nguồn cội, là cái nôi đã nuôi chị khôn lớn và trưởng thành./.

Sinh ra ở Ninh Bình và lớn lên ở Bạc Liêu, Nguyễn Phan Quế Mai hiện là một trong những cây bút người Việt nổi bật trên văn đàn quốc tế. Là nhà văn, nhà thơ, nhà báo và dịch giả, chị sáng tác bằng tiếng Việt và tiếng Anh, và là tác giả của 13 quyển sách. Các tác phẩm văn và thơ của Nguyễn Phan Quế Mai đã được dịch sang 25 ngôn ngữ và nhận nhiều giải thưởng văn học trong và ngoài nước. Chị cũng nhận được giải Nhất cuộc thi "Thơ về Hà Nội", Giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội, và giải thưởng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội. Năm 2021, Nguyễn Phan Quế Mai được Forbes Việt Nam vinh danh là một trong 20 người phụ nữ truyền cảm hứng. Nữ nhà văn có bằng Tiến sỹ viết văn từ Trường Đại học Lancaster, Anh quốc.