Bộ ba tiểu thuyết chất chứa tình yêu sâu nặng của Tô Hoài dành cho Hà Nội

Bộ ba tiểu thuyết ra mắt nhân dịp 105 năm ngày sinh Tô Hoài là lời tri ân đến nhà văn, đồng thời cũng là nỗ lực để đưa di sản văn chương đồ sộ của Tô Hoài đến gần hơn với độc giả hôm nay.

Minh Thu
Dù được viết ở những thời điểm khác nhau, cả ba tiểu thuyết cùng hội tụ những giá trị cốt lõi trong văn chương Tô Hoài. (Ảnh: NXB)
Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của nhà văn Tô Hoài (27/9/1920-27/9/2025), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu đến độc giả ba tiểu thuyết đặc sắc “Kẻ cướp bến Bỏi,” “Mẹ mìn bố mìn” “Những ngõ phố.”

Ba tiểu thuyết là ba lát cắt lịch sử, xã hội Việt Nam với bối cảnh là Hà Nội, là những tác phẩm tiêu biểu cho khả năng quan sát sắc sảo tưởng tượng phong phú, bút pháp hiện thực và tình yêu sâu nặng của Tô Hoài dành cho Hà Nội.

“Kẻ cướp bến Bỏi” là câu chuyện diễn ra giữa thế kỷ XIX, tác phẩm xoay quanh cuộc khởi nghĩa Cao Bá Quát cùng bi kịch của những môn sinh trung nghĩa. Qua đó, Tô Hoài khắc họa khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của người dân trước triều đình phong kiến mục nát. Đây là cuốn tiểu thuyết đậm chất lịch sử, nơi văn chương gặp gỡ sử liệu, làm sống dậy một giai đoạn bi tráng trong quá khứ.

“Mẹ mìn bố mìn” đưa bạn đọc đến với Hà Nội giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX, tác phẩm phản ánh những đổi thay của làng quê và đô thị Bắc Bộ trong thời Pháp thuộc, chân dung những phận đời nghèo khó, bị đẩy vào vòng xoáy mưu sinh, phải vươn lên để sinh tồn bằng mọi cách... Dù nhiều cay đắng nhưng ở họ vẫn toát lên sự chân chất, mộc mạc và cả hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn.

“Những ngõ phố” tái hiện đời sống người dân Hà Nội những năm sau giải phóng với bao ngổn ngang, vừa lam lũ vừa đầy khát vọng. Những phận đời lầm lũi nơi ngõ nhỏ trở thành biểu tượng cho sức sống bền bỉ, cho khát khao đổi thay để hòa nhập vào thời cuộc mới. Đây cũng là một trong những tác phẩm hiếm hoi phác họa diện mạo Hà Nội ngay sau chiến tranh.

adventures-of-crickid.jpg
Bản tiếng Anh của bộ truyện tranh “Cuộc phiêu lưu của Dế Út.”

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Kim Đồng, dù được viết ở những thời điểm khác nhau, cả ba tiểu thuyết cùng hội tụ những giá trị cốt lõi trong văn chương Tô Hoài.

Cũng trong dịp này, bộ truyện tranh “Cuộc phiêu lưu của Dế Út” của họa sỹ Linh Rab, lấy cảm hứng từ tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài đã được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành bản tiếng Anh với nhan đề “Adventures of Crickid”./.

