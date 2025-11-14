'Ghi vội trên mâm pháo': Hồi ức sống động của người lính cao xạ

Ngày 14/11, Tổ chức "Trái tim người lính” phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” giới thiệu cuốn hồi ký “Ghi vội trên mâm pháo” của tác giả Nguyễn Thùy, thương binh, nhà giáo sinh năm 1944 tại Bắc Ninh.

Năm 1963, sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông nhập ngũ, trở thành chiến sỹ cao xạ pháo bảo vệ vùng trời Tây Bắc và thượng Lào. Sau khi xuất ngũ, ông mang về hai cuốn sổ tay ghi lại những ngày chiến đấu ác liệt - những trang giấy đã ố vàng, vương mùi thuốc súng, lửa đạn, thấm mồ hôi và cả máu của đồng đội.

Những ghi chép ấy nay trở thành cuốn sách “Ghi vội trên mâm pháo” dày 270 trang, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Hai cuốn sổ tay ghi lại những ngày chiến đấu ác liệt. (Ảnh: BTC)

Nhật ký bắt đầu từ 8/3/1965 và kết thúc ngày 22/8/1968, tái hiện trung thực cuộc sống và chiến đấu của thế hệ chiến sỹ cao xạ đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ.

Chỉ hơn 1.000 ngày đêm nhưng chứa đựng nhiều chi tiết quý giá, sống động, phản ánh tâm tư người lính trong những năm tháng quyết liệt của dân tộc.

Trong trận đánh ác liệt tại Mường Ngà (nay thuộc thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) ngày 31/10/1967, máy bay địch đã đánh trúng trận địa, bộ đội ta hy sinh rất nhiều. Trung đội phó Nguyễn Thùy bị thương rất nặng.

Tác giả, thương binh Nguyễn Thùy chia sẻ về cuốn sách. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Giữa tháng 7/1968, sau khi điều trị vết thương, vì không đủ sức khỏe trở lại đơn vị, Nguyễn Thùy nhận quyết định xuất ngũ về đi học tại khoa Toán Lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tốt nghiệp, ông được giữ lại trường và trở thành “Thủ lĩnh thanh niên Bách Khoa” chuyên trách công tác Đoàn trường những năm 1973-1984.

Sinh viên Bách khoa hồi ấy, do “thủ lĩnh” Nguyễn Thùy dẫn đầu, đã tham gia đào đắp các công trình: Đường Thanh niên, sông Lừ, sông Sét, hồ Bẩy Mẫu, hồ Thành Công, hồ Thủ Lệ…

Thương binh Nguyễn Thùy đã nhiều lần từ cõi chết trở về, nhưng hiện ông vẫn phải chung sống với một viên bom bi nằm sâu trong não…

Theo Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, Chủ tịch Tổ chức “Trái tim người lính,” cuốn sách không chỉ là ký ức của một người lính, mà còn là di sản tinh thần của một thời hoa lửa, để lại cho thế hệ sau những lát cắt chân thực về chiến trường Tây Bắc và Thượng Lào cuối thập niên 1960.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, Chủ tịch Tổ chức “Trái tim người lính” chia sẻ về tác phẩm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Cũng nhân dịp này, Tổ chức "Trái tim người lính” trao tặng Bộ sưu tập di ảnh chân dung “Đại đoàn kết” và “Vinh quang nhà giáo Việt Nam” cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Đó là bộ sưu tập gồm 8 di ảnh chân dung các lãnh đạo đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo, Lê Quang Đạo…) và 20 di ảnh chân dung nhân sỹ, trí thức, nhà giáo tiêu biểu./.

