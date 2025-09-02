Những giọt nước mắt tự hào của người lính già trên Quảng trường Ba Đình

Sáng ngày 2/9, trong không khí trang nghiêm của lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hàng nghìn đôi mắt đã dõi theo từng bước chân của đoàn cựu chiến binh tiến qua Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đó là những bước chân mang theo cả một chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc.

"Vinh dự và tự hào" - hai từ đó cứ vang vọng trong tâm trí Đại tá Nguyễn Văn Lâm khi ông bước vào Quảng trường Ba Đình trong trang phục lễ phục trang trọng. Đôi mắt ông ánh lên niềm xúc động khó tả: "Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng tôi, mà là của toàn thể Hội Cựu chiến binh Việt Nam, của gia đình, bạn bè và những đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường".

Để có được những bước chân đều tăm tắp trong buổi sáng lịch sử này, những người lính già đã trải qua hành trình chuẩn bị đầy gian khổ. Mặc dù tuổi cao và sức khỏe có hạn, ông Lâm cùng với các cựu chiến binh khác đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trong quá trình tập luyện.

"Chúng tôi tập luyện hơn 20 ngày liên tục. Có những buổi tập dưới nắng gay gắt, chân tay đau nhức, nhưng không ai than phiền. Bởi chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình", ông Lâm chia sẻ với giọng đầy xúc động.

Đại tá Nguyễn Văn Lâm cùng các đồng đội. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Đại tá Đoàn Phương, cựu chiến binh của phường Ngọc Hà (Hà Nội), vinh dự thay mặt cho hàng triệu cựu chiến binh cả nước tham gia diễu hành nhấn mạnh: "Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng mình không chỉ diễu hành cho riêng bản thân. Chúng tôi mang trên vai trách nhiệm thể hiện hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trước nhân dân và bạn bè quốc tế. Đó là hình ảnh kiên cường trong thời chiến, mẫu mực trong thời bình."

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất đến khi đoàn cựu chiến binh bước qua Quảng trường Ba Đình. Tiếng hò reo, cổ vũ nhiệt tình từ nhân dân và du khách hai bên đường như làm tan chảy những trái tim đã từng cứng rắn trên chiến trường. "Lúc đó, tôi không kìm được nước mắt,” ông Lâm tâm sự.

Với Đại tá Bùi Như An, 76 tuổi, khoảnh khắc xúc động nhất là khi đi qua lễ đài, hướng về các đồng chí lãnh đạo: “Tôi cảm thấy như đang được báo công với Đảng, với nhân dân về những gì chúng tôi đã cống hiến.”

Ông An cũng không giấu được sự xúc động khi nhắc đến khoảnh khắc diễu hành qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được phục vụ bên Bác Hồ trong suốt sự nghiệp, và giờ đây lại được diễu hành qua ngôi nhà vĩnh cửu của Người. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi".

Đại tá Bùi Như An. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Những giọt nước mắt lăn trên gò má những người lính già không phải là nước mắt yếu đuối, mà là nước mắt của niềm tự hào, của sự tri ân sâu sắc đối với cuộc sống hòa bình mà họ đã góp phần tạo nên.

Đại tá Đoàn Phương chia sẻ: "Hôm nay, khi diễu hành qua Quảng trường Ba Đình và Lăng Bác, chúng tôi đã thể hiện hết trách nhiệm của mình, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân. Chúng tôi tin rằng, với tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của dân tộc, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành quốc gia phồn vinh, hạnh phúc".

Khi được hỏi về cảm nhận của mình về sự thay đổi của đất nước, ánh mắt các cựu chiến binh lại sáng lên một niềm tự hào khác - niềm tự hào về những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong thời kỳ đổi mới.

"Nhìn quân đội ngày nay, tôi thấy vô cùng phấn khởi. So với thời chúng tôi chiến đấu, quân đội hiện tại đã hiện đại hơn rất nhiều, có sức mạnh vượt trội. Những khí tài quân sự tối tân, những đội hình diễu binh oai hùng hôm nay chính là minh chứng cho sức mạnh quốc phòng của đất nước,” Đại tá Bùi Như An chia sẻ.

Đại tá Đoàn Phương cũng không giấu được sự phấn khởi khi nói về thành tựu của đất nước: "Chúng tôi đã chứng kiến Việt Nam từ một đất nước nghèo nàn, tàn phá bởi chiến tranh trở thành một quốc gia đang phát triển, có tiếng nói trên trường quốc tế. Đó chính là kết quả của đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và sự đoàn kết, phấn đấu của toàn dân tộc".

Các cựu chiến binh mong thế hệ trẻ phát huy tinh thần yêu nước, nỗ lực xây dựng Tổ quốc văn minh, giàu đẹp. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Tuy nhiên, điều khiến các cựu chiến binh quan tâm nhất chính là thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp tục con đường xây dựng đất nước. "Chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ luôn giữ vững niềm tin, phát huy truyền thống tốt đẹp của cha anh. Hãy cống hiến tài năng và sức trẻ để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu,” ông Lâm nhấn mạnh.

Ông An cũng bày tỏ mong muốn: "Chúng tôi hy vọng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục tham gia và phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng mà các cựu chiến binh chúng tôi đã dày công vun đắp. Hòa bình không phải là điều hiển nhiên, mà cần được bảo vệ và gìn giữ bằng ý thức và hành động của mỗi người."

Những bước chân của các cựu chiến binh trên Quảng trường Ba Đình hôm nay không chỉ là sự diễu hành, mà còn là lời nhắn nhủ, là ngọn đuốc truyền lửa cho các thế hệ mai sau. Họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong quá khứ, và giờ đây, họ tin tưởng trao gửi tương lai đất nước vào tay thế hệ trẻ với niềm tin vững chắc về một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

