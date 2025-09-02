Các cựu chiến binh xúc động trong lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh

Tin cùng chuyên mục
Các nghệ sỹ sẵn sàng cho lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Khối diễu hành ngành Văn hóa, Thể thao là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.
Cách mạng tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập là điểm khởi đầu cho một Việt Nam mới
Chuyên gia nhận định yếu tố quyết định dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Việt Nam chính là ĐCS Việt Nam - lực lượng đã lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh và tổ chức bảo vệ quyền lợi của dân tộc mình.
Việt Nam tiếp tục đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế vì lợi ích nhân dân
Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, chúng ta đã trở thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập sâu rộng với thế giới.
Đi trong ánh bình minh rạng ngời của Tổ quốc
Sáng 2/9/2025, hơn một trăm triệu con tim người Việt Nam lại cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi đúng 80 năm trước vang lên bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
80 năm Quốc khánh: Phát huy giá trị nhân văn cao đẹp trong Tuyên ngôn Độc lập
Khi đất nước đứng trước khát vọng hùng cường, chuẩn bị bước vào kỷ nguyên phát triển mới, sáu chữ “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" lại càng có giá trị soi đường.
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên trì “lấy dân làm gốc” trong xây dựng đất nước
Một trong những dấu ấn của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng đã thực hành cải thiện đời sống nhân dân, luôn lấy “trung với Đảng, hiếu với dân” làm mục tiêu cơ bản và kiên trì “lấy dân làm gốc.”
Xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình lịch sử vào sáng 2/9.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Nhân dịp đặc biệt này, người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi “những lời chúc nồng nhiệt nhất tới nhân dân Việt Nam có một lễ kỷ niệm tràn đầy niềm vui và một năm thịnh vượng phía trước.”
Thủ tướng về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Trung Quốc
Chỉ trong khoảng 44 tiếng kể từ lúc đặt chân tới thành phố Thiên Tân cho tới khi lên máy bay về nước, Thủ tướng Chính phủ có lịch trình hoạt động dày đặc, phong phú, cả đa phương và song phương.
Việt Nam trên bản đồ thế giới: Từ hiện diện khiêm nhường đến vị thế quốc gia hùng cường
Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đoàn kết, kiên cường của nhân dân và bản lĩnh tự lực, tự cường đã tạo nên những thắng lợi to lớn và toàn diện của cách mạng Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc"
"80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là hành trình ngược dòng ký ức, tri ân lịch sử 80 năm gian khổ nhưng đầy tự hào của dân tộc Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các nhà ngoại giao dự Chương trình "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hanh phúc".
Bangladesh đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam
Cố vấn Bộ Lương thực và Bộ Đất đai Ali Imam Majumder cho rằng hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm, viễn thông, du lịch.
Hội nghị Thượng đỉnh SCO: Kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Nhân chuyến công tác Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến đi và hội kiến lãnh đạo cấp cao nước chủ nhà.
Hành trình chung và điểm tựa chính trị cho hợp tác Việt Nam-Campuchia
Học giả Campuchia cho rằng, tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia chính là mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa hai đảng cầm quyền, như một điểm tựa chính trị cho quan hệ hai quốc gia trong hành trình lịch sử.
Hội nghị Thượng đỉnh SCO: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc lãnh đạo các nước
Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO tại Trung Quốc, chiều 1/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Mông Cổ, Thủ tướng Pakistan, Tổng thống Kyrgyzstan và Tổng Thư ký SCO.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia
Chủ tịch Quốc hội khẳng định trên chặng đường phát triển của đất nước, Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè quốc tế, nhất là những người anh em láng giềng Campuchia và Lào.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia
Ngày 1/9, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin
Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác Chiến lược Toàn diện với LB Nga, luôn coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.
Bộ trưởng Phan Văn Giang tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội các nước
Chiều 1/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội các nước Cuba, Nga, Campuchia, Belarus, Kazakhstan.
Thủ tướng kết thúc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025
Tối 1/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính rời thành phố Thiên Tân, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc.
80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc: 80 sự kiện nổi bật
80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.
Hội nghị thượng đỉnh SCO: Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 giải pháp
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, mặc dù nhân loại đã đạt được những thành tựu chưa từng có, song hiện nay thế giới đang đối mặt với tình trạng đa khủng hoảng.
Quyết tâm đưa đất Tổ vươn lên trở thành trung tâm phát triển của cả nước
Bí thư Đặng Xuân Phong chia sẻ định hướng phát triển của Phú Thọ đến 2030 và tầm nhìn 2045, hướng tới trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), chiều 1/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc
Chủ tịch nước Lương Cường và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhất trí cho rằng quan hệ hữu nghị, tình cảm thân thiết giữa hai Đảng, hai nước đang ngày càng được củng cố và tăng cường.
Chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Tối 1/9/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn tiếp Đoàn Đảng Cộng sản Brazil
Ông Pedro Oliveira đánh giá cao ý nghĩa của việc Việt Nam giành được độc lập năm 1945 đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á cũng như ở khu vực Mỹ La-tinh.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước
Tổng Bí thư bày tỏ xúc động và trân trọng trước những tình cảm nồng ấm, những lời chúc tốt đẹp mà các chính đảng, bạn bè quốc tế đã dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
"Với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới"
Chủ tịch nước khẳng định với ý chí, khát vọng cháy bỏng xây dựng đất nước hùng cường, cùng trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.