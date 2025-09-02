Chính trị

Các cựu chiến binh xúc động trong lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh

Hà Nội đã chuẩn bị 5.000 chỗ ngồi dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi. Khu vực ưu tiên được đặt tại vị trí lý tưởng trên đoạn đường Hùng Vương, Trần Phú.

Nhóm PV
vnp-cuu-chien-binh-1.jpg
Tại khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú (Ba Đình, Hà Nội), lực lượng Công an đã triển khai khu vực ưu tiên với khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
vnp.jpg
Khu vực ưu tiên được đặt tại vị trí lý tưởng trên đoạn đường Hùng Vương, Trần Phú, cho phép các cựu chiên sbinh và người già có thể theo dõi trọn vẹn và trang nghiêm Lễ diễu binh, diễu hành. (Ảnh: PV/Vietnam+)
vnp-cuu-chien-binh-2.jpg
Các cựu chiến binh sẵn sàng trước giờ diễu binh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
vnp-cuu-chien-binh-3.jpg
Đây là nghĩa cử đẹp nhằm tri ân thế hệ đi trước, những người đã có những cống hiến và hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)
vnp-cuu-chien-binh-4.jpg
Niềm vui của các cựu chiến binh khi chứng kiến những giờ khắc lịch sử 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
vnp-cuu-chien-binh-5.jpg
Họ đã cống hiến cả thanh xuân và máu xương cho Tổ quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
vnp-cuu-chien-binh-6.jpg
Người lính già xúc động trước giờ diễu binh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
vnp-cuu-chien-binh.jpg
Niềm vui độc lập hôm nay là thành quả biết bao xương máu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
vnp-cuu-chien-binh-7.jpg
Niềm vui độc lập hôm nay là thành quả biết bao xương máu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)
#Quốc khánh #80 năm Quốc khánh #A80 #diễu binh TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

80 NĂM NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đi trong ánh bình minh rạng ngời của Tổ quốc

Đi trong ánh bình minh rạng ngời của Tổ quốc

Sáng 2/9/2025, hơn một trăm triệu con tim người Việt Nam lại cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi đúng 80 năm trước vang lên bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.