'Chuyện của Mặt Trời': Tiểu thuyết vừa dữ dội, vừa nhân văn về nạn buôn người

Những năm 1990, chuyện phụ nữ bị bán, bị lừa sang Trung Quốc diễn ra ở nhiều xóm làng phía Bắc. Những phận đời chịu bi kịch từ sự nhẹ dạ, tin lầm và cả cạm bẫy xã hội ám ảnh nhà báo-nhà văn Ngọc Trần từ khi ấu thơ đến tuổi trưởng thành, để rồi được chị cô đọng trong tiểu thuyết “Chuyện của Mặt Trời.”

Ngày 18/9, tại Hà Nội, tác giả Ngọc Trần ra mắt cuốn tiểu thuyết “Chuyện của Mặt Trời,” do Công ty Sách Đông Tây và Nhà xuất bản Văn học ấn hành).

Tác phẩm mở ra một không gian nghệ thuật vừa dữ dội, vừa nhân văn, khắc họa số phận những người phụ nữ nông thôn trong dòng chảy biến động của xã hội đương đại.

Độc giả đi theo bước chân của Ngoãn – cô gái quê ngây thơ lần đầu rời làng cùng người mình thương, mang theo giấc mơ giản dị. Nhưng Ngoãn nhanh chóng rơi vào bi kịch khi bị lừa bán như món hàng nơi đất khách. Hành trình của cô, từ “ánh sáng rực rỡ đến bóng tối khép chặt” trở thành biểu tượng cho những kiếp người bị chà đạp trong nghịch cảnh.

Tác phẩm được viết trên điện thoại trong những đêm mất ngủ. Tác giả khẳng định đây không phải là truyện ngôn tình, cũng không nhằm rao dạy luật nhân quả. Đó là câu chuyện của ánh sáng và bóng tối, của những tranh đấu thiện ác trong lòng mỗi người.

Chị gửi gắm thông điệp giản dị mà thấm thía: “Cuộc đời này đừng mong cầu sưởi ấm trong nguồn sáng vay mượn từ người khác. Hãy để trái tim và sự thiện lương là ánh Mặt Trời soi rọi cho cuộc đời bạn.”

“Chuyện của Mặt Trời" không chỉ kể về một cô gái, mà còn là câu chuyện của những người phụ nữ yếu thế, nơi “ánh sáng nhiều khi tắt lịm trước khi kịp bừng lên.”

Trong gần 200 trang, tiểu thuyết dồn dập những cú “twist” (sự thay đổi bất ngờ) nhiều lúc khiến người đọc khó thở. Song cái kết mở ra “rất nhiều tươi sáng, tràn ngập ánh dương” mang đến niềm tin vào ánh sáng và tính thiện của con người.

Biên tập viên Mai Huê (Nhà sách Đông Tây) xúc động: “Khi được giao biên tập truyện của Ngọc Trần, tôi đã lặng lẽ ngồi lau nước mắt. Điều tôi day dứt nhất sau khi đóng lại cuốn tiểu thuyết không phải là tình yêu mà là tình cảm gia đình… Tác giả viết truyện cô đọng, nhiều tình tiết nhưng rất logic, không có chi tiết nào thừa.”

Ngọc Trần là nhà báo có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, giải trí. Chị đã từng xuất bản tập truyện ngắn “Ngày mai có khi là kiếp sau” và góp mặt trong hai tập truyện “Cánh chim tự do,” “Từ trong ký ức”./.

