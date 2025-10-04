Hội Sách Hà Nội 2025: Ngày hội tri thức, lan tỏa khát vọng vươn mình

Tối 3/10, tại vườn hoa đền Bà Kiệu (quận Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ X - năm 2025 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội: Khát vọng vươn mình”.

Năm nay, không gian trưng bày và triển lãm giới thiệu gần 400 đầu sách tiêu biểu về Thăng Long - Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, danh nhân khoa bảng; nổi bật là Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến và phiên bản điện tử của Tủ sách Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Bên cạnh đó, Thư viện lưu động phục vụ miễn phí nhiều ấn phẩm lịch sử, văn hóa, trong khi gian sách quốc tế giới thiệu ấn phẩm của nước bạn Lào và sách ngoại văn.

Điểm nhấn của hội sách là những trải nghiệm ứng dụng công nghệ số: đọc sách điện tử, khám phá thực tế ảo VR360, tương tác với "Cụ rùa AI", tra cứu bản đồ số qua GIS, hay tự tay thực hành khâu sách cổ truyền. Song song, các buổi giao lưu, ra mắt sách thu hút đông đảo bạn đọc, như bộ sách về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (Alpha Books), tiểu thuyết lịch sử Vạn Xuân (Nhà xuất bản Phụ nữ), hay chuyên đề “Lật mở trang sử Việt” dành cho thiếu nhi.

Hội Sách Hà Nội 2025 khẳng định vị thế là điểm hẹn văn hóa của độc giả, nơi tri thức kết nối truyền thống và hiện đại, lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng vươn lên cùng thời đại./.