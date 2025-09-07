Hà Nội được vinh danh với giải thưởng “Du lịch bền vững” tại TPO 2025

Tại TPO lần thứ 12 diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đã vinh dự nhận giải thưởng “Du lịch bền vững” - một trong những hạng mục quan trọng nhất của TPO Best Awards 2025.

Tại Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố Toàn cầu (TPO) lần thứ 12 diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đã vinh dự nhận giải thưởng “Du lịch bền vững” - một trong những hạng mục quan trọng nhất của TPO Best Awards 2025.

Đây không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực bền bỉ của ngành Du lịch Thủ đô, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn phát triển hài hòa giữa bảo tồn môi trường, phát huy giá trị văn hóa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế./.

Hà Nội trong những ngày Thu lịch sử: Điểm đến hấp dẫn du khách Từ chiều sâu lịch sử đến vẻ đẹp hiện đại, Hà Nội trong dịp Quốc khánh đã mang đến cho du khách một hành trình trải nghiệm trọn vẹn, để lại ấn tượng đặc biệt trong mắt bạn bè quốc tế.