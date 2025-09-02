Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ 80 năm Quốc khánh

Ngày 2/9, Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (từ 30/8 đến 2/9/2025), Thủ đô Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế ước đón trên 80.000 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2024.

Nhu cầu nghỉ ngơi, tham quan tăng cao khiến công suất sử dụng phòng khách sạn 3-5 sao cao, nhiều khách sạn kín phòng 100% trong ngày 1/9. Các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm quy định về an toàn, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Ước tính kỳ nghỉ lễ 2/9 năm 2025, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 83%, tăng 22,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024.

Dịp lễ năm nay, Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, hoạt động quảng bá du lịch quy mô lớn. Nổi bật là chuỗi chương trình kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chương trình “Sắc đỏ Ba Đình,” khảo sát du lịch tàu hỏa 2 tầng “The Hanoi Train” cùng các hoạt động trải nghiệm tại Bát Tràng, Đường Lâm, City tour xe buýt 2 tầng…

Cũng trong dịp này, Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia đã thu hút khoảng 1,2 triệu lượt khách tham quan chỉ trong 3 ngày (từ 28/8 đến 31/8/2025).

Tại các điểm du lịch trọng điểm, lượng khách tăng đột biến: Hoàng thành Thăng Long và Vườn thú Hà Nội cùng đón khoảng 33.000 lượt; di tích Nhà tù Hỏa Lò gần 26.500 lượt; Văn Miếu-Quốc Tử Giám 18.000 lượt; Vườn quốc gia Ba Vì hơn 3.100 lượt. Các bảo tàng trung ương mở cửa miễn phí từ 1-3/9 cũng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đặc biệt, chương trình bắn pháo hoa tại 5 điểm (hồ Hoàn Kiếm, Vườn hoa Lạc Long Quân, Hồ Văn Quán, Công viên Thống Nhất, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình) cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên khắp thành phố trong tối 2/9 góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Sở Du lịch Hà Nội khẳng định về cơ bản, các điểm đến du lịch đã tăng cường công tác tổ chức đón tiếp khách, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, kịp thời đáp ứng các điều kiện phục vụ khách du lịch, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, bất thường tại các điểm đến./.

Trải nghiệm du lịch tàu hỏa Hà Nội-Bắc Ninh: Hành trình kết nối di sản Sáng 31/8/2025, tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch tàu hỏa 2 tầng Hà Nội-Bắc Ninh mang tên “The Hanoi Train – Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô.”