Hà Nội quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử dịp Quốc khánh 2/9

Từ ngày 30/8 đến 2/9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử Hà Nội 2025 với chủ đề “Sắc đỏ Ba Đình”, tại không gian phố đi bộ Trúc Bạch và các điểm di tích lân cận, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chương trình “Sắc đỏ Ba Đình” nhằm tôn vinh giá trị văn hóa-lịch sử của Thủ đô, lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời giới thiệu sản phẩm, tour tuyến du lịch đặc sắc trên địa bàn phường Ba Đình.

Đây cũng là hoạt động góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội là điểm đến “an toàn, thân thiện, hấp dẫn.”

Việc phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử không chỉ mở rộng không gian trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn thúc đẩy các ngành liên quan như: Ẩm thực, giải trí, truyền thông, góp phần định hình một không gian du lịch hoàn chỉnh, đặc sắc, chất lượng cao, qua đó gắn kết hiệu quả hệ thống điểm đến văn hóa, lịch sử Hà Nội và quảng bá các sản phẩm du lịch tại phường Ba Đình.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú được tổ chức như: Tham quan, dâng hương tại các di tích Đền Quán Thánh, Đền Thủy Trung Tiên, Đình An Trí; không gian ẩm thực Hà Nội xưa, không gian ẩm thực tại khu Ngũ Xã; triển lãm văn hóa - lịch sử 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; các chương trình nghệ thuật truyền thống - đương đại như ca trù, biểu diễn đường phố…

Đặc biệt, Ban tổ chức còn bố trí nhiều “trạm trải nghiệm” như: trạm đổi cờ Tổ quốc, trạm “Lưu lại cảm xúc” về Độc lập - Tự do, trạm du lịch xanh, cùng không gian chụp ảnh và các toa tàu điện chủ đề “Phở, Bao cấp, Thóc lúa gạo, Trà - càphê.”

Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 30/8 tại sân khấu chính trên phố đi bộ Trúc Bạch, với các tiết mục nghệ thuật đặc trưng của Thủ đô và trình chiếu phim quảng bá du lịch Hà Nội.

Với chuỗi hoạt động này, ngành Du lịch Thủ đô kỳ vọng tạo dựng một không gian văn hóa-du lịch đặc sắc, hấp dẫn, qua đó quảng bá hình ảnh Hà Nội sáng tạo, giàu bản sắc đến đông đảo du khách trong và ngoài nước./.

