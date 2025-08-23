Ngoài Hà Nội, du khách miền Nam chọn đi đâu dịp lễ 2/9?

Kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài trong 4 ngày cũng là đợt nghỉ kết thúc mùa du lịch hè, hứa hẹn thu hút lượng lớn du khách đến các điểm tham quan, nghỉ dưỡng.

Tại khu vực Nam Bộ, nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch, dịch vụ tích cực chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, nâng cấp sản phẩm, tăng cường nhân lực, đảm bảo môi trường du lịch văn minh, thân thiện phục vụ du khách.

Trải nghiệm ấn tượng

Đại diện ngành Du lịch nhiều địa phương phía Nam dự báo kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh năm nay tại các tỉnh, thành Nam Bộ, lượng du khách tăng cao, tuy nhiên sẽ không đến mức “bùng nổ” do nhiều du khách đã lựa chọn ra Thủ đô Hà Nội xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, một số du khách chọn các điểm đến ở các địa phương ven biển miền Trung hay du lịch nước ngoài.

Các địa phương đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật công phu, tạo không khí vui tươi, ý nghĩa mừng Đại lễ. Các khu, điểm du lịch, tham quan di tích lịch sử, văn hóa sẵn sàng đón tiếp, phục vụ người dân và du khách.

Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể Thao Thành phố Hồ Chí Minh, khắp các địa bàn của Thành phố đều có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm phục vụ đông đảo nhân dân và du khách. Trong đó, có chương trình nghệ thuật đặc biệt - cầu truyền hình trực tiếp diễn ra vào tối 2/9 diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu).

Cùng trong tối 2/9, Thành phố tổ chức bắn pháo hoa mừng Quốc khánh tại nhiều địa điểm, tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trên toàn địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết trên địa bàn Thành phố có đa dạng điểm đến tham quan, trải nghiệm hấp dẫn, thu hút du khách. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), không gian du lịch Thành phố Hồ Chí Minh được mở rộng, có nhiều mới mẻ, trải dài từ khu vực các phường trung tâm như Sài Gòn, Bến Thành, Chợ Lớn cho đến khu vực tập trung các sản phẩm du lịch biển, đảo ở phường Vũng Tàu, các xã Long Sơn, Hồ Tràm, Thạnh An, đặc khu Côn Đảo hoặc các sản phẩm du lịch làng nghề, cây ăn trái, làng nghề ở các phường Tân Uyên, Lái Thiêu, Chánh Hiệp...

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng trên 3.200 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó nhiều khách sạn đã được xếp hạng từ 1-5 sao, đảm bảo phục vụ lượng lớn du khách, kể cả những đoàn khách MICE (du lịch kết hợp sự kiện, hội nghị).

Khách du lịch tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập, điểm du lịch nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Cần Thơ - thành phố trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng có nhiều hoạt động, trải nghiệm đặc sắc phục vụ người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.

Thành phố sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và truyền hình trực tiếp tại 3 điểm cầu: Công viên Tây Đô (phường Hưng Phú), Công viên Xà No (phường Vị Tân) và Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi) cùng với màn pháo hoa rực rỡ chào mừng Quốc khánh.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, công suất phòng tại nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn đạt từ 75-90%. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, với không gian du lịch Cần Thơ mới, gồm cả khu vực Sóc Trăng và Hậu Giang cũ, các điểm đến trải nghiệm đa dạng hơn, nhiều tour- tuyến du lịch Cần Thơ hấp dẫn từ du lịch sinh thái, miệt vườn, cù lao, sông nước đến các di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh..., du lịch Cần Thơ kỳ vọng tiếp tục được nhiều du khách lựa chọn.

Ở vùng đất cực Nam Tổ quốc, tỉnh Cà Mau là địa phương có nhiều điểm du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch sinh thái cộng đồng hấp dẫn, sẵn sàng phục vụ du khách.

Bà Ngô Huỳnh Trang, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Cà Mau ECO ở xã Trần Văn Thời, cho biết đến khu du lịch, du khách được tham quan không gian thoáng mát, thoảng hương thơm hoa tràm, tìm hiểu không gian tái hiện làng rừng Vồ Dơi của người dân thời kỳ kháng chiến, đem lại nhiều trải nghiệm thú vị. Khu du lịch còn có hoạt động trải nghiệm “Một ngày làm người U Minh Hạ,” hướng dẫn du khách khám phá văn hóa, nếp sống của người dân, cùng đi hái rau, bắt cá, chế biến một số món ăn đặc sản của nông dân vùng rừng U Minh Hạ. Du khách có thể nghỉ lại đêm, bên ánh đèn dầu, tận hưởng không khí mát mẻ, thanh bình, nghe điệu đờn ca tài tử ngọt ngào, lắng đọng...

Môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện

Cùng với tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, khai thác các sản phẩm du lịch hấp dẫn, các địa phương cũng sẵn sàng các phương án phục vụ, tập huấn, cập nhật nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân lực, góp phần mang đến cho du khách những cảm nhận tốt đẹp, hoàn hảo nhất về điểm đến.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu thông tin với mong muốn nâng cao chất lượng phục vụ, mang đến trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho du khách, để lại ấn tượng đẹp về chất lượng dịch vụ, môi trường du lịch an toàn, văn minh, trong tháng Tám, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo an toàn thực phẩm cho 350 đại diện các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, các nhà hàng, quán ăn có tên trong cẩm nang Michelin Guide (một cẩm nang cung cấp địa chỉ các quán ăn ngon cho tín đồ ẩm thực).

Các học viên đã được cập nhật nhiều thông tin liên quan đến quy định mới về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, đồng thời được hướng dẫn các nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn, các biện pháp phòng, chống, xử lý ngộ độc thực phẩm tại cơ sở, kỹ năng quản lý, kiểm soát phòng, chống cháy nổ tại cơ sở.

Khách du lịch trải nghiệm đặt lú bắt cua dưới vuông tôm tại điểm du lịch cộng đồng tại ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh, để chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhân dân và du khách dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các đơn vị chức năng tỉnh đã lưu ý các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.

Ngành chức năng đặc biệt lưu ý các cơ sở nghiêm túc chấp hành các quy định về an ninh, an toàn, chủ động xây dựng phương án, biện pháp cụ thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch tại cơ sở, nhất là đối với các sản phẩm du lịch có thể ảnh hưởng tới tính mạng và sức khỏe của khách.

Các cơ sở, đơn vị tuyệt đối không sử dụng các phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn để phục vụ khách tham quan du lịch.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ nâng cao trách nhiệm của đơn vị kinh doanh trong lựa chọn phương tiện, nhân sự phục vụ; không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá, nâng giá bất hợp lý hàng hóa, dịch vụ; bố trí đủ nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách du khách, kịp thời xử lý tình huống phát sinh, phản ánh từ khách du lịch, đảm bảo sự hài lòng cho du khách.

Cùng với đó, dịp này các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin về các sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch văn hóa, tham quan di tích gắn với các tour du lịch văn hóa, du lịch tri ân, hành trình về nguồn, giới thiệu đến du khách hình ảnh du lịch Cà Mau giàu bản sắc, hấp dẫn và an toàn./.

Chiến lược quảng bá hình ảnh Việt Nam: Nâng cao nhận diện thương hiệu điểm đến Trong giai đoạn từ 9/2025, sẽ phát sóng video clip quảng bá du lịch Việt Nam có sự đồng hành của các sao giải trí có độ nhận diện hàng đầu Việt Nam và độ nhận diện lớn tại một số quốc gia khác.