Độc đáo ngôi đình có một không hai ở Đồng Tháp

Hai cây bồ đề buông rễ ôm toàn bộ ngôi đình là một trong những nét kiến trúc độc đáo, cổ kính của Đình Tân Đông, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp. Hơn 100 năm qua, dù qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo nhưng các giá trị lịch sử, văn hóa của ngôi đình này vẫn còn vẹn nguyên cho đến hôm nay. Ngày nay, đình Tân Đông được xem là một trong những địa điểm thu hút, đón khách tham quan, du lịch nổi tiếng ở tỉnh Đồng Tháp.

Theo nhiều vị cao niên trong làng, Đình Tân Đông hay còn gọi là Đình Gò Táo, tọa lạc tại ấp Gò Táo, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp, được xây dựng vào năm Kỷ Sửu 1901. Trong giai đoạn đầu, đình được xây dựng với quy mô nhỏ, chưa đầy 100m2, đến giai đoạn từ năm 1905 đến năm 1907, đình được xây hoàn chỉnh với diện tích là 538m2.

Khoảng năm 1986, khi gian Võ ca bị hư, để trống một không gian phía trước, lúc này có 2 cây bồ đề mọc ở bên bên trái và ở giữa, lớn rất nhanh, buông r ễ chạy dài bám theo vách tường và kèo, cột, góp phần nâng đỡ cho ngôi đình không bị đổ sập./.