Chùa Bái Đính là điểm đến nổi bật Travellers’ Choice Wards 2025

Ninh Bình cho biết chùa Bái Đính được TripAdvisor - Nền tảng du lịch uy tín hàng đầu thế giới vinh danh trao giải thưởng danh giá “Giải Travellers’ Choice - Điểm đến nổi bật với “tích Xanh” đặc biệt.”

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) mới đây vinh dự được TripAdvisor - nền tảng du lịch uy tín hàng đầu thế giới vinh danh trao giải thưởng danh giá “Giải Travellers’ Choice - Điểm đến nổi bật với “tích Xanh” đặc biệt.”

Đáng chú ý, Bái Đính là điểm đến duy nhất trong danh sách sở hữu “tích Xanh” xác nhận trên TripAdvisor.

Điều này không chỉ thể hiện uy tín vượt trội của chùa trong mắt bạn bè quốc tế, mà còn khẳng định sự đáng tin cậy khi du khách nước ngoài tìm kiếm thông tin.

Đây là sự ghi nhận từ hàng triệu đánh giá tích cực của du khách khắp năm châu - minh chứng cho vẻ đẹp, giá trị văn hóa, tâm linh và dịch vụ mà chùa Bái Đính mang lại./.