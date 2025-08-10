Chùa Bái Đính nhận giải “Travellers’ Choice 2025” với dấu tích Xanh đặc biệt

Ngày 10/8, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) mới đây vinh dự được TripAdvisor - Nền tảng du lịch uy tín hàng đầu thế giới vinh danh trao giải thưởng danh giá “Giải Travellers’ Choice - Điểm đến nổi bật với “tích Xanh” đặc biệt.

Đáng chú ý, Bái Đính là điểm đến duy nhất trong danh sách sở hữu “tích Xanh” xác nhận trên TripAdvisor. Điều này không chỉ thể hiện uy tín vượt trội của chùa trong mắt bạn bè quốc tế, mà còn khẳng định sự đáng tin cậy khi du khách nước ngoài tìm kiếm thông tin.

Đây là sự ghi nhận từ hàng triệu đánh giá tích cực của du khách khắp năm châu - minh chứng cho vẻ đẹp, giá trị văn hóa, tâm linh và dịch vụ mà chùa Bái Đính mang lại.

Chùa Bái Đính tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi đạt số lượng lớn đánh giá và ý kiến vượt xa mong đợi trong số 8 triệu hồ sơ đề cử.

Chùa Bái Đính đã và đang phấn đấu để đạt Top 1% vàng - Best of the Best của Traveller's Choice là giải thưởng danh giá nhất của TripAdvisor, cột mốc danh giá mà bất kỳ điểm đến nào cũng ao ước.

Chùa Bái Đính nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Ngôi chùa sở hữu nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam như Chùa có tượng Phật dát vàng lớn nhất Châu Á, hành lang La Hán dài nhất châu Á, tháp xá lợi Phật cao nhất châu Á, tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á…

Ngôi chùa đón hàng triệu du khách/năm, đặc biệt đông đúc vào mùa lễ hội đầu Xuân.

Việc được Tripadvisor trao 2 Giải thưởng danh giá “Giải Travellers’ Choice - Điểm đến nổi bật với “tích Xanh” đặc biệt và Giải Best of the Best - Vươn tới Top 1% thế giới” là một sự công nhận quốc tế về chất lượng trải nghiệm du lịch và giá trị văn hóa-tâm linh của chùa Bái Đính nói riêng, điểm đến du lịch Ninh Bình nói chung.

Đây không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực bảo tồn di sản, nâng cao dịch vụ, gia tăng trải nghiệm văn hóa và giữ gìn cảnh quan di sản, mà còn góp phần khẳng định vị thế của tỉnh Ninh Bình và Việt Nam trên bản đồ du lịch và di sản của thế giới.

Việc chùa Bái Đính được vinh danh góp phần vào những thành tựu của du lịch tỉnh Ninh Bình.

Những năm gần đây Ninh Bình đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Ninh Bình liên tục được các tổ chức, chuyên trang du lịch trong nước và thế giới uy tín đánh giá, xếp top cao trong danh sách bình chọn.

Tiêu biểu như năm 2023, Ninh Bình đoạt Giải thưởng Đánh giá của khách du lịch, là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới.

Tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn Ninh Bình là một trong 23 điểm đáng đến nhất thế giới. Mới đây nhất năm 2024, Ninh Bình đứng vị trí thứ 4 trong "Top 10 kỳ quan thế giới dành cho những người không thích đám đông".../.

Đông đảo người dân và tín đồ Phật tử chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Bái Đính Xá lợi Đức Phật được tôn trí trang nghiêm tại điện Tam Thế (chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình) và tổ chức các nghi thức đạo Phật và phục vụ nhân dân chiêm bái đến 10 giờ sáng 22/5.