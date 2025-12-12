Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên.

Hơn 90 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 341.000 tỷ đồng năm 2025 là những con số ấn tượng được công bố hôm 12/12. Sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh - đầu tàu kinh tế phía Nam - và các tỉnh Tây Bắc giàu bản sắc văn hóa, tiếp tục chứng minh hiệu quả. Các lễ hội như “Festival Tinh hoa Tây Bắc” tại Điện Biên, hay các sản phẩm trekking, trải nghiệm văn hóa đã dần định hình thương hiệu.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 khai mạc tại Điện Biênkhông chỉ tập trung vào điểm nhấn các báo cáo thành tích của năm 2025 mà còn thể hiện một quyết tâm: Tây Bắc quyết “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá.

Đại biểu đại diện Nhóm Farmtrip Điện Biên 2025 chia sẻ ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong báo cáo tổng kết, lãnh đạo tỉnh Điện Biên - Trưởng nhóm hợp tác năm 2025 - thẳng thắn chỉ ra hàng loạt “điểm nghẽn”: Truyền thông chung còn dàn trải, thiếu hoạt động xúc tiến ở nước ngoài, hạ tầng số yếu, đặc biệt là sự vắng bóng của các nền tảng đặt tour liên vùng và ứng dụng du lịch thông minh. Đây chính là khoảng trống khiến du lịch Tây Bắc chưa thể khai thác hết tiềm năng từ thị trường khách dồi dào của Thành phố Hồ Chí Minh.

Và giải pháp đã được đưa ra một cách bài bản. Tại hội nghị, dự thảo kế hoạch năm 2026 với trọng tâm là “Phát triển sản phẩm du lịch liên vùng Thành phố Hồ Chí Minh – Tây Bắc mở rộng” đã nhận được sự đồng thuận cao.

Kế hoạch này không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.

Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Trong bối cảnh hành vi du lịch chuyển dịch mạnh sang các nền tảng số, sự cạnh tranh ngày càng lớn, liên kết Thành phố Hồ Chí Minh – Tây Bắc cần đi theo hướng mới: linh hoạt, lấy khách làm trung tâm và ưu tiên các giải pháp truyền thông – công nghệ số”, bà Lê Hoàng Mỹ Hạnh (Green Communications) nhấn mạnh trong tham luận tại hội nghị.

Biểu tượng cho sự chuyển giao và tiếp nối này là nghi thức bàn giao cờ Trưởng nhóm hợp tác từ tỉnh Điện Biên sang tỉnh Sơn La - đơn vị đăng cai năm 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, Hà Trung Chiến khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh tinh thần hợp tác, đặc biệt chú trọng triển khai các giải pháp số hóa để kết nối hiệu quả hơn với thị trường phía Nam.

Đại diện du lịch tỉnh Sơn La giới thiệu các sản phẩm du lịch của tỉnh với các đại biểu tham gia Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Định hướng chuyển đổi số đã được cụ thể hóa ngay trong Kế hoạch hợp tác năm 2026 do tỉnh Sơn La - Trưởng nhóm mới - ban hành. Trọng tâm là việc xây dựng nền tảng số du lịch thông minh dùng chung cho toàn nhóm hợp tác, kết nối liên thông với các cổng thông tin của từng địa phương.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh các hoạt động thiết thực như tổ chức cuộc thi video clip du lịch trực tuyến, tập huấn sử dụng công nghệ (AI, ChatGPT) cho cán bộ quảng bá, và đặc biệt là đưa Festival Tinh hoa Tây Bắc "Sắc màu Sơn La" về tổ chức tại TP.HCM - một sự kiện lớn nhằm trực tiếp quảng bá, kết nối thị trường.

Những nội dung này cho thấy, từ tầm nhìn đến hành động, năm 2026 sẽ là năm bứt phá trong việc hiện thực hóa chiến lược số hóa, biến các đề xuất thành sản phẩm, dịch vụ cụ thể, mang lại trải nghiệm mới cho du khách và hiệu quả kinh tế cho toàn vùng.

Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, phát biểu tổng kết Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Có thể thấy, từ Điện Biên năm 2025 đến Sơn La năm 2026, bài toán liên kết du lịch đã có bước chuyển mình rõ rệt: từ việc xây dựng sản phẩm, tổ chức sự kiện sang việc kiến tạo một “hệ sinh thái số” chung. Mục tiêu không chỉ là đón khách, mà là tạo ra trải nghiệm liền mạch, cá nhân hóa và dễ dàng tiếp cận từ giai đoạn tìm hiểu, đặt tour cho đến phản hồi sau chuyến đi.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 đã tạo nên dư âm về một chiến lược số đầy tham vọng cho du lịch Tây Bắc. Nếu được triển khai đồng bộ, “cú bấm nút” tại Điện Biên lần này có thể mở ra một chương mới, biến vùng đất của núi rừng hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo trở thành điểm đến thông minh, hấp dẫn không kém bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào trong kỷ nguyên số./.

Khách tham gia Hội nghị hào hứng với các sản phẩm lưu niệm du lịch của tỉnh Phú Thọ giới thiệu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du khách trải nghiệm du lịch cộng đồng tại Huổi Nhả, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)