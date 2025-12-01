Bắc Bộ rét nhẹ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa dông cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm 1 và ngày 2/12 thời tiết trên cả nước tiếp tục phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Bắc Bộ duy trì trạng thái se lạnh về đêm và sáng, trưa chiều giảm mây, trời nắng.

Trong khi đó, tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội:

- Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ đêm:

- Không mưa; sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc 11-14 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

- Đêm không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Khu vực đồng bằng và ven biển nhiều mây hơn, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

- Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

- Nhiều mây. Phía Bắc đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

- Đêm và sáng phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc:

- Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ mưa to; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên:

- Có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm:

- Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh:

- Đêm không mưa; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 31-33 độ C.

Trong đêm 1 và ngày 2/12, vùng biển phía Tây của giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Nam của Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), và vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ đêm 2 đến hết ngày 3/12, khu vực Thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40–100mm, cục bộ >150mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn >100mm/3 giờ.

Hiện nay một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trên đất liền, gần sáng và sáng 3/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Bộ; sau đó lan sang các khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ và một số nơi Trung Trung Bộ.

Theo đó, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5. Từ đêm 3/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 15–18 độ C; vùng núi Bắc Bộ 13–15 độ C; vùng núi cao dưới 11 độ C. Khu vực Hà Nội từ đêm 3/12 dự báo trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–18 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên biển, từ sáng 3/12, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh, sóng 2–4m.

Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng 3–5m. Từ chiều 3/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế và phía Bắc giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; sóng 3–5m.

Diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước sẽ được cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo của TTXVN./.

