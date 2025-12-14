Sạt lở đất khiến 3 người bị vùi lấp tại Phú Thọ

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chiều 14/12, tại Km124+300 Quốc lộ 6 thuộc địa bàn xóm Thung Khe, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra sạt lở đất, đá làm 3 người bị vùi lấp.

Trong số các nạn nhân có 2 công nhân thuộc công ty quản lý đường bộ 2 đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường; 1 người dân đi xe máy qua đường chưa xác định danh tính.

Hiện địa phương đang huy động 30 dân quân, 30 công an xã cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và tiếp tục có mưa trong những ngày tới, Mặt khác, do ảnh hưởng của mưa trong thời gian qua, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc Bắc Bộ đã gần bão hòa(trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất là rất lớn trong thời gian tiếp theo.

Sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.



Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trước tình hình trên, các khu vực chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất; tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn./.

