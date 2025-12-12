Đắk Lắk xây dựng 650 căn nhà cho cho hộ dân bị thiệt hại do thiên tai

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định hỗ trợ xây mới và sửa chữa khẩn cấp 650 nhà dân bị sập, đổ, trôi hoặc hư hỏng do bão số 13 (Kalmaegi) và đợt mưa lớn từ ngày 15-20/11/2025.

Tổng kinh phí dự kiến hơn 110 tỷ đồng (khoảng 170 triệu đồng/nhà), được huy động từ nguồn vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk.

Việc triển khai được phân công cụ thể: Công an tỉnh thực hiện 200 nhà; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy An 110 nhà; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa 150 nhà; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông 190 nhà. Thời gian thực hiện từ ngày 1/12/2025 đến 31/1/2026.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc đảm bảo tiến độ; xây dựng phần mềm cập nhật tiến độ báo cáo định kỳ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tổng hợp.

Sở Xây dựng sẽ ban hành tối thiểu hai mẫu thiết kế nhà ở điển hình kèm hồ sơ thiết kế – dự toán để hộ dân tham khảo; hướng dẫn các xã, phường và người dân trong quá trình sửa chữa nhà ở khi có yêu cầu; tiếp nhận tài trợ và phân phối vật liệu xây dựng tại các điểm tập kết của các xã, phường.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; hướng dẫn công tác quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương về đất đai và việc sử dụng nguồn vật liệu tại chỗ (cát, đá, đất, sỏi...) để phục vụ việc xây dựng, sửa chữa nhà; đồng thời chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu bổ sung phương án bố trí, xây dựng các khu tái định cư đối với các trường hợp nhà ở phải xây dựng hoặc sửa chữa nhưng nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ cuốn trôi, vùng nguy hiểm, để di dời theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo tiến độ hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bố trí nguồn hỗ trợ kịp thời, đảm bảo việc xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho nhân dân hiệu quả, thiết thực, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, tránh trùng lặp, bỏ sót; tiếp tục vận động nguồn lực, huy động sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và cá nhân, tổ chức phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn hỗ trợ đúng quy định; phối hợp thực hiện các nội dung chi từ nguồn huy động, bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng nhà ở mới cho người dân kịp thời, bảo đảm chất lượng, tiến độ và đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Các địa phương chịu trách nhiệm xác định vị trí đất đủ điều kiện để xây dựng nhà ở mới cho các hộ dân; cung cấp hình ảnh hiện trạng nhà trước khi thi công cho các đơn vị được giao thực hiện, nhằm bảo đảm đúng đối tượng được hỗ trợ./.

