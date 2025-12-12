Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký ban hành Quyết định số 2695/QĐ-TTg ngày 11/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ sung bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế thay ông Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng thời bổ sung bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Theo Quyết định số 2219/QĐ-TTg ngày 7/10/2025, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành, địa phương trong việc xây dựng, thực hiện công tác người cao tuổi, Chiến lược Quốc gia về người cao tuổi, chương trình, đề án, nhiệm vụ lĩnh vực người cao tuổi; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi./.

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam Chủ tịch Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam là Phó Thủ tướng Lê Thành Long; các Phó Chủ tịch gồm Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi VN.