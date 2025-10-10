Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, ký Quyết định số 143/QĐ-UBQGNCT ngày 8/10/2025 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban này.

Quy chế quy định hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam (Ủy ban Quốc gia), trong đó bao gồm trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Ủy ban quốc gia, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ủy ban quốc gia.

Chế độ làm việc

Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia khi được ủy quyền.

Các thành viên Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Thành viên Ủy ban Quốc gia đi công tác, học tập từ 06 tháng trở lên hoặc có sự thay đổi về nhân sự thì cơ quan chủ quản có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia và cử người thay thế bằng văn bản (thông qua Bộ Y tế, Cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia).

Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Quốc gia; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ủy ban Quốc gia.

Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ủy ban Quốc gia để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Người cao tuổi, các chính sách về người cao tuổi và các chương trình, đề án, dự án thuộc kế hoạch, Chiến lược Quốc gia về người cao tuổi từng giai đoạn; quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quốc gia.

Trách nhiệm đơn vị đầu mối giúp việc Cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia

Bộ Y tế là Cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Y tế giao Cục Bảo trợ xã hội là đơn vị đầu mối (phối hợp với Văn phòng Hội Người cao tuổi Việt Nam) giúp việc cho Ủy ban Quốc gia theo sự phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

Các bác sỹ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Đơn vị đầu mối có trách nhiệm giúp việc cho cơ quan thường trực của Uỷ ban Quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ: tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về người cao tuổi; tập huấn, nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi cho cán bộ làm công tác người cao tuổi; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách, pháp luật về người cao tuổi.

Kiện toàn nhân sự và nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi

Ngày 7/10/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2219/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia là bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Ủy ban Quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành, địa phương trong việc xây dựng, thực hiện công tác người cao tuổi, Chiến lược Quốc gia về người cao tuổi, chương trình, đề án, nhiệm vụ lĩnh vực người cao tuổi; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi./.

