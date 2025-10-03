TP Hồ Chí Minh: Sẽ xây dựng các trung tâm dưỡng lão đa chức năng hiện đại

“Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2045 hình thành một số trung tâm dưỡng lão hiện đại, đa chức năng ngang tầm khu vực. Việc phát triển dịch vụ dưỡng lão sẽ gắn kết chặt chẽ với hệ thống y tế, bảo hiểm y tế, y học cổ truyền và công tác xã hội, đảm bảo mọi người cao tuổi đều được chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.”

Thông tin được ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại Lễ phát động Tháng hành động Vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025, tổ chức chiều 3/10.

Số liệu thống kê từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện Thành phố có khoảng 1,6 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng trên 11% dân số, với chỉ số già hóa ngày càng cao. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và truyền thống quý báu của người cao tuổi trong xây dựng, phát triển Thành phố.

Trong những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, từ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ an sinh, xây dựng Quỹ chăm sóc Người cao tuổi, đến việc phát triển câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, câu lạc bộ dưỡng sinh, văn hóa-văn nghệ.

Các phong trào “Tuổi cao-Gương sáng,” “Sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích" đã tạo sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Năm nay, Tháng hành động Vì người cao tuổi Việt Nam được triển khai trên toàn quốc với chủ đề: "Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại Viện dưỡng lão Tâm An, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Trong Tháng hành động năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức xã hội về Luật Người cao tuổi, về vai trò, vị thế của người cao tuổi trong giai đoạn phát triển mới; triển khai các chương trình, đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi như: khám sàng lọc, phát hiện bệnh không lây nhiễm…

Cùng với đó, Thành phố huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội trong chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi, nhân rộng mô hình chăm sóc tại nhà, trung tâm sinh hoạt cộng đồng thân thiện; phát triển và duy trì các loại hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, dưỡng sinh, văn hóa-văn nghệ, thể thao…; quan tâm đặc biệt đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Điểm mới của Tháng hành động năm nay là Thành phố sẽ tăng cường hợp tác công-tư, xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia bảo trợ người cao tuổi thông qua việc thực hiện trách nhiệm xã hội như hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh cho người cao tuổi thông qua đào tạo kỹ năng, hỗ trợ vốn, phát triển ngành nghề thủ công truyền thống, kết nối tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm phù hợp cho người cao tuổi; hỗ trợ tài chính, tặng quà, hỗ trợ viện phí, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tổ chức thăm hỏi định kỳ…

Đặc biệt, bên cạnh việc củng cố mạng lưới y tế cơ sở, Thành phố sẽ tập trung xây dựng và triển khai Đề án phát triển các loại hình dịch vụ nhà dưỡng lão; đồng thời khuyến khích phát triển mô hình hợp tác công-tư, huy động doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng tham gia đầu tư cơ sở vật chất, cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao cho người cao tuổi.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2045 hình thành một số trung tâm dưỡng lão hiện đại, đa chức năng ngang tầm khu vực.

Việc phát triển dịch vụ dưỡng lão sẽ gắn kết chặt chẽ với hệ thống y tế, bảo hiểm y tế, y học cổ truyền và công tác xã hội, đảm bảo mọi người cao tuổi đều được chăm sóc toàn diện cả về thể chất, tinh thần và đời sống xã hội./.

