Ngày 22/12 sẽ tuyên án phúc thẩm vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Chiều 16/12, sau hai ngày xét xử vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án.

Do phiên tòa có nhiều tình tiết mới được xuất trình nên Hội đồng xét xử đã quyết định nghị án, sẽ tiến hành tuyên án vào sáng 22/12 tới.

Là người được đại diện các bị cáo nói lời sau cùng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan bày tỏ bản thân bị cáo cùng các bị cáo khác đã nhận thức được sai lầm. Bị cáo rất ăn năn, hối hận.

Tại tòa, cựu Bí thư Tỉnh ủy này gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án. Các bị cáo tuổi đã cao, sức khỏe yếu, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, trong quá trình công tác được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và được Nhà nước công nhận.

Bị cáo hy vọng Hội đồng xét xử "lan tỏa tính nhân văn hơn nữa" để giảm án cho các bị cáo, nhất là các lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Phúc, những người đã có quá trình dài cống hiến.

Trước đó, về việc khắc phục hậu quả vụ án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ trình bày, ngay tại cơ quan điều tra đã cùng với gia đình nộp lại tất cả số tiền mà bị cáo đã nhận.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lan xin được bán hai mảnh đất đã mua để tiếp tục nộp tiền khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Trong phần tranh luận, các luật sư nêu nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, mong tòa cho thân chủ mình được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt, xin được hưởng mức án thấp hơn.

Trong phần tranh luận, luật sư Tạ Ngọc Toàn, người bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan cho rằng mức án sơ thẩm 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ” đối với bị cáo là quá nghiêm khắc.

Luật sư cho rằng ở cương vị Bí thư Tỉnh ủy, hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các chủ trương, quyết định liên quan đều thông qua tập thể, có sự tham mưu của cơ quan chuyên môn và chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật khác nhau.

Với lập luận bào chữa trên, luật sư đề nghị Tòa phúc thẩm cân nhắc khi lượng hình với cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Cùng trong phần tranh luận, luật sư Lê Ngọc Hà, người bào chữa cho bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) cho biết cuối giờ chiều 15/12, đại diện gia đình bị cáo đã đến Cơ quan thi hành án dân sự Hà Nội nộp khoản tiền 200 triệu đồng để khắc phục thêm hậu quả vụ án.

Bên cạnh các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo Thành đã được ghi nhận tại Bản án sơ thẩm, luật sư cho biết, có nhiều công văn, đơn xin giảm án cho bị cáo Thành được gửi đến từ địa phương nơi bị cáo Lê Duy Thành và gia đình cư trú, sinh sống, làm việc; một số cơ quan và tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp, đoàn thể, trường học có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lê Duy Thành.

Trước đó, trong phần trình bày quan điểm, đại diện Viện Kiểm sát ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo tại phiên phúc thẩm./.

Tòa án Nhân dân Tối cao mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn dự kiến diễn ra từ 15-17/12, do thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa; tất cả bị cáo đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc chuyển án tù thành án treo.