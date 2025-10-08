Xã hội

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam là Phó Thủ tướng Lê Thành Long; các Phó Chủ tịch gồm Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi VN.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Phó Thủ tướng Lê Thành Long là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 2219/QĐ-TTg ngày 7/10/2025 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam (Ủy ban Quốc gia).

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia gồm Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Các Ủy viên gồm: Ông Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông/bà, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Y Vinh Tơr, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy ban Quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành, địa phương trong việc xây dựng, thực hiện công tác người cao tuổi, Chiến lược Quốc gia về người cao tuổi, chương trình, đề án, nhiệm vụ lĩnh vực người cao tuổi; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia và các Ủy viên Ủy ban Quốc gia sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Phó Thủ tướng Lê Thành Long #Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam #Bộ Y tế TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Điểm ngập sâu trên đường Lương Ngọc Quyến. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

Trung tâm tỉnh Thái Nguyên vẫn chìm trong biển nước

Rạng sáng 8/10, dù không có mưa nhưng tại khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên vẫn chìm trong biển nước, giao thông gần như tê liệt vì đường ngập sâu, điện vẫn chưa có, nhiều khu dân cư bị cô lập...

Lực lượng cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn và Quân khu 1 thường trực tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn trong đêm để hỗ trợ nhân dân. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Xuyên đêm ở vùng “rốn lũ” Lạng Sơn

Mưa lớn liên tục kéo dài cộng với nước sông Bắc Giang dâng cao dồn về khiến nhiều xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngập sâu, bị cô lập, chia cắt, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân.