Hà Nội triển khai chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi"

Sáng 25/9, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam và Bệnh viện Mắt Quốc tế DND tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam" năm 2025, triển khai Chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi" giai đoạn 2025-2028 với chủ đề "Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc."

Buổi lễ có sự tham dự của hơn 160 đại biểu là người cao tuổi tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,2 triệu người cao tuổi trên toàn thành phố, cùng lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đại diện lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban, sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện ý nghĩa diễn ra trong tháng 10, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề già hóa dân số, khẳng định vai trò quan trọng của người cao tuổi trong sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.

Tại sự kiện, các đại biểu được khám, tư vấn miễn phí các bệnh về mắt. Đặc biệt, 35 đại biểu là người cao tuổi thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, đã được trao suất hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm chăm sóc sức khỏe thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi trên địa bàn Thủ đô.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thế Toàn nhấn mạnh: "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam" đã trở thành hoạt động xã hội thường niên giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện sâu sắc truyền thống "trọng lão," "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Qua đó, toàn xã hội tri ân, chăm lo và quan tâm đến thế hệ đi trước"...

Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho người cao tuổi như trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế, chúc thọ - mừng thọ, miễn phí phương tiện giao thông công cộng, giảm hoặc miễn vé tham quan di tích, bảo tàng, danh thắng..., góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Từ năm 2022, thực hiện chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi," Hội Người cao tuổi thành phố đã ký kết hợp tác với Bệnh viện Mắt Quốc tế DND để khám mắt và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi giai đoạn 2022-2027. Sau hơn 3 năm, chương trình đã khám và tư vấn miễn phí cho 291.556 người cao tuổi, trong đó có 98 trường hợp được hỗ trợ mổ mắt miễn phí.

Hà Nội hiện có hơn 5.600 câu lạc bộ văn hóa, thể thao, thơ ca, dưỡng sinh dành cho người cao tuổi, trong đó có 532 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Hơn 65.000 hội viên tích cực tham gia công tác xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải cơ sở, góp phần củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở.

Các cấp Hội cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho trên 57.000 người cao tuổi trị giá hơn 14 tỷ đồng. Ngành y tế tổ chức khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho hơn 234.800 lượt người với tổng trị giá hơn 7,1 tỷ đồng; vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 18 nhà tình nghĩa trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)

Bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của người cao tuổi, trong đó có người cao tuổi phường Cửa Nam.

Bà chia sẻ: "Nhiều bác, nhiều cụ tuy tuổi cao nhưng vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, là chỗ dựa tinh thần và tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo."

Thống kê cho thấy, trong số 112 cán bộ cơ sở của phường Cửa Nam, gần 90% là người trên 60 tuổi và hơn 40% trên 70 tuổi, một minh chứng sinh động cho tinh thần "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."

Bà Trịnh Ngọc Trâm khẳng định, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để triển khai hiệu quả chương trình an sinh xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, vị trí của người cao tuổi và huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người cao tuổi yếu thế, hoàn cảnh khó khăn.

Với sự quan tâm sâu sát của chính quyền, sự đồng hành của cộng đồng và sự hưởng ứng tích cực của người cao tuổi, chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, đoàn kết, sẻ chia, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích - đúng với tinh thần "Tuổi cao-Gương sáng"./.

Bộ Y tế: Tăng cường chính sách hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đến nay, 95% người cao tuổi đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hơn 1,87 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hơn 1,4 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp người có công với cách mạng.