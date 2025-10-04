Phấn đấu 100% người cao tuổi bị đục thủy tinh thể được điều trị

Chương trình đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, tầm soát và điều trị kịp thời các bệnh lý về mắt cho người cao tuổi, phấn đấu trên 90% cán bộ Hội được tập huấn, trên 90% người cao tuổi được khám, cấp thuốc và 100% trường hợp đục thủy tinh thể được điều trị./.
Phát huy ‘sức mạnh nội sinh’ của người cao tuổi trong kỷ nguyên mới
Việt Nam có trên 14,3 triệu người cao tuổi, chiếm gần 13% dân số, trong đó gần 2,5 triệu người từ 80 tuổi trở lên. Dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ xấp xỉ 18 triệu người.