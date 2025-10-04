Phấn đấu 100% người cao tuổi bị đục thủy tinh thể được điều trị

Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2025-2028 do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế phát động ngày 27/9/2025.

Chương trình đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, tầm soát và điều trị kịp thời các bệnh lý về mắt cho người cao tuổi, phấn đấu trên 90% cán bộ Hội được tập huấn, trên 90% người cao tuổi được khám, cấp thuốc và 100% trường hợp đục thủy tinh thể được điều trị./.