Giải cứu bé trai mắc kẹt trong khe hẹp giữa hai bức tường

Lực lượng chức năng nhanh chóng khảo sát hiện trường và triển khai phương án cứu nạn nhân, sau đó, nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.

Hồng Đạt
Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh giải cứu kịp thời bé trai mắc kẹt giữa hai bức tường ở phường Bình Cơ. (Ảnh: TTXVN phát)
Chiều 25/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã giải cứu an toàn một bé trai 9 tuổi bị mắc kẹt trong khe hẹp giữa hai bức tường tại phường Bình Cơ sau hơn 20 phút triển khai phương án cứu nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 17 ngày 25/3, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 32 nhận tin báo từ Công an phường Bình Cơ về việc một bé trai bị kẹt giữa hai bức tường gạch tại khu vực đường Hội Nghĩa 57.

Đơn vị điều động một xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng khảo sát hiện trường và triển khai phương án cứu nạn nhân. Ban đầu, lực lượng chức năng dự kiến thực hiện phương án sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực và khoan phá tường.

Tuy nhiên, qua đánh giá thực tế, việc tác động vào kết cấu tường có thể gây sụp đổ, tiềm ẩn nguy cơ đối với nạn nhân nên lực lượng chức năng đã kịp thời điều chỉnh phương án.

Các cán bộ, chiến sỹ sử dụng dầu ăn để làm trơn cơ thể nạn nhân, liên tục trấn an tinh thần. Một đường ống nước cũng được đưa vào để cung cấp nước uống, giúp nạn nhân duy trì thể trạng trong suốt quá trình cứu hộ. Đến khoảng 10 giờ 40 cùng ngày, nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.

Danh tính bé trai được xác định là Trần Quốc Đ. (sinh năm 2017, quê Đồng Tháp), tạm trú tại phường Bình Cơ. Theo nhận định ban đầu trong lúc leo lên mái nhà để bắt mèo, em Đ. không may trượt chân, rơi xuống khe hẹp giữa hai bức tường và mắc kẹt trong đó./.

(TTXVN/Vietnam+)
