Bắt đối tượng dùng súng tự chế bắn chết 2 người ở Quảng Trị

Sáng 27/3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Đạo (sinh năm 1991, đăng ký thường trú tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị) về hành vi sử dụng súng tự chế bắn nhiều người, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26/3/2026, Nguyễn Ngọc Đạo (tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) thuê xe ôtô biển kiểm soát 43H-099.47 do anh Biện Thái Sơn (sinh năm 1982, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) điều khiển để về xã Kim Điền (Quảng Trị) tìm vợ là chị Phan Thị Diễm Hương (sinh năm 2000) nhằm giải quyết mâu thuẫn gia đình. Trước đó, do phát sinh mâu thuẫn, chị Hương đã rời Đà Nẵng về quê tại xã Kim Điền.

Khi đến khu vực thôn Liêm Hòa, xã Kim Phú, nhận thấy Đạo có biểu hiện bất thường và nghi có ý định gây án, tài xế Sơn đã can ngăn. Trong lúc xảy ra tranh cãi, đối tượng đã sử dụng súng tự chế mang theo từ trước bắn anh Sơn tử vong, sau đó kéo thi thể nạn nhân vào khu vực vườn tràm nhằm che giấu hành vi phạm tội. Đạo tiếp tục điều khiển xe taxi đến nhà bố mẹ vợ.

Khoảng 22 giờ 5 phút cùng ngày, tại nhà bố mẹ vợ ở thôn Tân Bình, xã Kim Điền, Đạo tiếp tục dùng súng tự chế bắn bà Đinh Thị Thanh (sinh năm 1962) tử vong tại chỗ, đồng thời làm ông Nguyễn Văn Huyên (sinh năm 1960) bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu.

Khẩu súng tự chế do đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo sử dụng gây án. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau khi gây án, đối tượng tiếp tục đi tìm vợ nhưng không gặp, rồi quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền, cố thủ trong xe ôtô, yêu cầu được gặp vợ, con và có ý định tự sát.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương gồm Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Cà Xèng cùng các ban, ngành và gia đình đã tích cực vận động, thuyết phục đối tượng.

Đến khoảng 4 giờ ngày 27/3, Nguyễn Ngọc Đạo đã tự nguyện giao nộp hung khí và ra đầu thú.

Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.

