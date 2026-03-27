Hà Nội: Khởi tố vụ phòng khám phụ sản Helia lừa khách bằng kết quả sai lệch

Ngày 27/3, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan đến phòng khám hoạt động lừa đảo.

Thời gian qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Helia (địa chỉ tại số 11 phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sau thời gian nắm thông tin, ngày 18/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Phòng khám chuyên khoa phụ sản Helia (trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Helia).

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm sức khỏe người bệnh.

Cơ quan Công an xác định cơ sở trên quảng cáo sai sự thật về khả năng điều trị nhanh khỏi, dứt điểm nhằm thu hút người bệnh đến điều trị với chi phí rẻ.

Tuy nhiên, khi khách hàng trực tiếp đến khám thì cơ sở trên cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình hình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng.

Sau đó, cơ sở này cử các nhân viên giả danh bác sỹ, sử dụng thông tin sai lệch về tình trạng bệnh nhân để bán các gói dịch vụ điều trị giá “cắt cổ,” gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh.

Lực lượng chức năng xác định, trong thời gian ngắn các đối tượng đã thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định./.

