Công an các đơn vị, địa phương tập trung công tác triển khai, xây dựng pháp luật

Sáng 27/3, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật năm 2026 theo hình thức trực tuyến.

Trong năm 2025, thực hiện Chương trình của Quốc hội, Chính phủ và của Bộ Công an, Công an các đơn vị đã tập trung cao độ, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự.

Bộ Công an đã chủ trì xây dựng, trình Quốc hội thông qua 12 dự thảo luật; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 1 dự thảo pháp lệnh; trình Chính phủ ban hành 22 nghị định, 2 nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 quyết định; chủ trì, phối hợp liên ngành Tư pháp Trung ương ban hành 5 thông tư liên tịch và Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 138 thông tư.

Các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự được xây dựng, ban hành đã thể chế hóa được các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật; tạo cơ sở pháp lý để thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức, bộ máy lực lượng Công an nhân dân theo mô hình 3 cấp; tiếp nhận một số nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các bộ, ngành khác về Bộ Công an; đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính; góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Theo chương trình năm 2026, Bộ Công an chủ trì xây dựng, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); nghiên cứu, đề xuất bổ sung vào chương trình lập pháp các dự án luật khác như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật An ninh dữ liệu.

Đồng thời, triển khai xây dựng hơn 200 văn bản quy phạm pháp luật dưới luật.

Tại hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã trình bày tham luận về quá trình triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, những khó khăn vướng mắc cùng đề xuất, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực như an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; chuyển đổi số, dữ liệu; công tác thực hiện quan hệ phối hợp trong xây dựng pháp luật về an ninh trật tự.

Tham luận tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trình bày tham luận với chủ đề “Kết quả thực hiện quan hệ phối hợp giữa Công an cấp tỉnh với Đoàn đại biểu cùng cấp trong việc xây dựng pháp luật về an ninh, trật tự trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.”

Về phối hợp tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự, từ năm 2021 đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã tham gia góp ý 48 dự án luật, các ý kiến góp ý bám sát chủ trương của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp thực tiễn.

Các nội dung góp ý mang tính chuyên môn, phân tích các vướng mắc, đề xuất sửa đổi, cung cấp cơ sở cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận, quyết định.

Nhiều nội dung đã được tiếp thu, góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về an ninh, trật tự.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Đức Long, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp. Thủ đô Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển.

Trước yêu cầu đó, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, Công an thành phố Hà Nội xác định tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm như thiết lập, hoàn thiện cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Công an thành phố với Đoàn Đại biểu Quốc hội; Xây dựng cơ chế phối hợp chuyên đề về xây dựng pháp luật phục vụ nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi các luật liên quan đến an ninh trật tự. Đồng thời chủ động nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình; cung cấp luận cứ khoa học phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó nâng cao chất lượng phản biện chính sách, pháp luật, chủ động tham gia góp ý xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất.

Gắn công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật với tiến trình chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh; Nâng cao trách nhiệm giải trình và đẩy mạnh đối thoại chính sách.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật năm 2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nhấn mạnh quan điểm của Đảng, Nhà nước hiện nay xác định thể chế là nguồn lực cho phát triển.

Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đóng vai trò dẫn dắt để mở đường; đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật theo hướng chủ động kiến tạo không gian mới cho phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Năm 2026, công tác xây dựng pháp luật với khối lượng các văn bản quy phạm pháp luật là rất lớn, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các định hướng, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng pháp luật, nhất là những quan điểm mới trong công tác xây dựng pháp luật đã được cụ thể hóa trong các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, cần cụ thể hóa các chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an trong năm 2026 và kế hoạch của Bộ Công an về tuyên truyền, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với vai trò trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương.

Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật từ đó giúp văn bản có chất lượng và pháp luật đi vào cuộc sống.

Đối với các đơn vị được giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đối với tập thể, cá nhân với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả.”

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đặc biệt lưu ý việc phải dự báo được những diễn biến tình hình liên quan đến việc đề xuất ban hành hành lang pháp lý cho việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Quá trình xây dựng, lấy ý kiến, thẩm định... cũng phải đảm bảo tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Qua thực tiễn công tác, cần rà soát, phát hiện những vấn đề bất cập nảy sinh để cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu trong quá trình xây dựng.

Công an các đơn vị, địa phương tích cực tham gia đóng góp trong quá trình lấy ý kiến xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, lượng hóa theo các nhóm vấn đề và theo chức năng nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị quan tâm đến đội ngũ làm công tác pháp chế, bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng cho đội ngũ cán bộ này.

Tại hội nghị, Thứ trưởng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho một số Công an các đơn vị, địa phương trong công tác triển khai xây dựng pháp luật năm 2026./.

