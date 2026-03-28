Tham vấn chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao Việt Nam-Ireland

Ngày 26/3 tại Dublin (Ireland), Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland, Nghị sỹ Quốc hội Neale Richmond đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao giữa hai nước nhằm rà soát tình hình hợp tác song phương thời gian qua, trong việc triển khai các thỏa thuận đạt được giữa hai nước, đặc biệt là trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ireland vào tháng 10/2024; đồng thời trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Ireland, nhất là hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược ngành trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa hai nước, cũng như hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao trong thời gian tới; đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Tại Tham vấn chính trị, Quốc vụ khanh Neale Richmond nhiệt liệt chào mừng Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng; khẳng định Ireland trân trọng tình hữu nghị được hình thành và củng cố trên nền tảng tin cậy chính trị, các lợi ích và giá trị chung giữa hai nước trong 30 năm qua; nhấn mạnh Ireland rất hài lòng với khuôn khổ quan hệ song phương vừa được thiết lập, hai nước hiện có đầy đủ cơ sở để đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, vì sự phát triển và thịnh vượng của hai dân tộc và đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng đồng chủ trì tham vấn chính trị trong bối cảnh hai nước kỉ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1996-2026) và Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland chính thức khai trương dịp này; khẳng định quan hệ hai nước luôn được lãnh đạo và nhân dân hai bên quan tâm vun đắp và đạt nhiều thành quả tốt đẹp; nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ và đoàn kết quý báu của nhân dân Ireland trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế hiện nay, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Ireland trên cả bình diện song phương và đa phương, quyết tâm cùng Ireland triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao đạt được, đưa quan hệ song phương ngày càng thực chất và hiệu quả.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Quốc vụ khanh Richmond nhất trí trong thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, phát huy hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược ngành trong lĩnh vực đào tạo đại học và cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao để điều phối, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể.

Ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác, ủng hộ ứng cử viên của nhau vào các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác, đồng thời trở thành "cửa ngõ" của nhau để tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Về hợp tác kinh tế, hai bên cùng ghi nhận sự phát triển tích cực của thương mại song phương, năm 2025 đạt gần 4,1 tỷ USD (tăng 14% so với năm 2024); đánh giá cao vai trò và nhất trí cần triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), thúc đẩy hàng hóa của mỗi bên vào thị trường EU và ASEAN, đặc biệt là những mặt hàng hai bên có thế mạnh như nông thủy sản, để nâng cao hơn nữa và bảo đảm cân bằng thương mại hai nước.

Quốc vụ khanh Ireland đánh giá cao việc hai nước triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm (ký tháng 10/2024); hoan nghênh việc Việt Nam mở cửa thị trường cho thịt bò của Ireland.

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách, hệ thống quản lý về chuỗi lương thực-thực phẩm nông nghiệp (chuỗi liên kết doanh nghiệp-nông dân-tổ chức-người tiêu dùng), thúc đẩy các doanh nghiệp nông nghiệp hai bên tăng cường kết nối hợp tác.

Hai bên cũng nhất trí phát huy những thành quả tốt đẹp về hợp tác phát triển thời gian qua. Phía Ireland khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quan trọng này.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị phía Ireland sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định này để doanh nghiệp hai bên đầu tư thuận lợi, hiệu quả vào các dự án của nhau; mong muốn Ireland ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân hai nước, nhất là việc lượng khách du lịch Ireland thăm Việt Nam tăng mạnh thời gian qua.

Hai bên nhất trí khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành của nhau tham dự các hội chợ du lịch tại mỗi nước để quảng bá và khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, đồng thời thúc đẩy thành lập các tổ chức hữu nghị nhân dân giữa hai nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn và đề nghị Chính phủ Ireland tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Ireland làm ăn, sinh sống ổn định, hội nhập tốt và đóng góp vào sự phát triển của Ireland, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên bày tỏ quan ngại trước tình hình căng thẳng tại một số khu vực, nhấn mạnh cần giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.

Về Biển Đông, hai bên đều đề cao việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại khu vực trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã tiếp đồng chí Eugene Cartan, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ireland.

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ của nhân dân Ireland đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của Việt Nam; quan tâm gìn giữ, phát huy quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng cộng sản.

Bà Eugene Cartan đánh giá cao các thành tựu phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản cũng như quan hệ Việt Nam-Ireland; khẳng định Đảng Cộng sản Ireland luôn dành tình cảm đặc biệt cho Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và nhân dân Việt Nam, sẵn sàng làm cầu nối để giới thiệu văn hóa Việt Nam tới nhân dân Ireland.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã tiếp ông Gerard McKillen, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Ireland, Chủ tịch tập đoàn Pacific Land Patrick.

Tại cuộc tiếp, ông McKillen đánh giá cao sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của quan hệ song phương; cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của phía Việt Nam đối với các doanh nghiệp Ireland tại Việt Nam, trong đó có Dự án trọng điểm quốc gia Khu Công nghệ cao sinh học tại Hà Nội do Tập đoàn Pacific Land làm chủ đầu tư.

Ông McKillen khẳng định với định hướng thu hút các doanh nghiệp y sinh học hàng đầu thế giới cùng tham gia đầu tư, Dự án Khu Công nghệ cao sinh học tại Hà Nội sẽ tạo ra một hệ sinh thái trong lĩnh vực này tại Việt Nam giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các trường đại học hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn tình cảm và sự phối hợp chặt chẽ của ông McKillen thời gian qua; khẳng định Việt Nam tiếp tục tạo mọi thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Ireland, đầu tư hiệu quả vào Việt Nam, phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Ngày 27/3/2026, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ireland, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Trường Đại học Trinity (Dublin). Đây là mô hình mới của trường Đại học Trinity nhằm khai thác thế mạnh, làm cầu nối giữa hơn 1.000 công ty, tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động tại Ireland với giới học thuật, khởi nghiệp và các đối tác công-tư tại Ireland, tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử, bán dẫn...

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh định hướng của Việt Nam lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là "đột phá quan trọng hàng đầu" với những mục tiêu cùng các giải pháp quyết liệt chưa từng có, được khẳng định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vừa qua và tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia."

Hai bên nhất trí 11 nhóm công nghệ chiến lược mà Việt Nam vừa xác định có nhiều điểm phù hợp với thế mạnh của Ireland và Trung tâm đổi mới sáng tạo Trinity; khẳng định tiềm năng hợp tác hai bên rất phong phú và rộng mở./.

Việt Nam - đối tác kinh tế năng động và giàu tiềm năng của Ireland Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ năng động, mà còn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Ireland nhờ môi trường đầu tư ngày càng cải thiện và chính sách hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.