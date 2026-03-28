Chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/3/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX đã bầu đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Phạm Thị Hân, Nguyễn Trần Huy. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Hoàng Nam, Lê Văn Bảo, Phan Phong Phú, Hoàng Xuân Tân, Lê Đức Tiến./.