Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30/3, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVIII đã bầu đồng chí đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí: Lã Hoài Nam, Bế Minh Đức được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí: Vũ Đình Quang, Hoàng Văn Thạch, Hà Nhật Lệ, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031./.