Đẩy mạnh đối ngoại, kết nối các địa phương phía Nam với đối tác quốc tế

Chiều 31/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao tổ chức buổi Tọa đàm giữa Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2025-2028 và đại diện các địa phương phía Nam, trao đổi phương hướng tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại phục vụ cho sự phát triển bền vững của các địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện các tỉnh, thành phố phía Nam đã chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thế mạnh và ưu tiên phát triển của các địa phương trong thời gian tới, đặc biệt các dự án đầu tư trọng điểm có yêu cầu tận dụng nguồn lực từ bên ngoài.

Các địa phương bày tỏ mong muốn Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ các địa phương trong giới thiệu, kết nối với các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm năng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển trong phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp xanh, công nghiệp chế biến, phát triển du lịch…

Ông Nguyễn Viết Thắng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi Tọa đàm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đại diện các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ bày tỏ sự quan tâm và đề nghị các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2025-2028 hỗ trợ, kết nối với các đối tác quốc tế giúp các địa phương tham gia thị trường sản phẩm Halal; phát triển hậu cần chế biến thủy-hải sản; đẩy mạnh xúc tiến thương mại; kết nối hợp tác lao động…

Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quan tâm kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham dự các triển lãm ở nước ngoài; tiếp cận, hợp tác với các đối tác nước ngoài trong chuyển giao công nghệ tiên tiến, nhất là trong lĩnh vực công nghệ sản xuất chíp điện tử, sản phẩm bán dẫn…

Phát biểu tại Tọa đàm, bà Luyện Minh Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Kinh tế, Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ luôn quan tâm, chủ trương thúc đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, khoa học và công nghệ, nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số; cam kết phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch và xuất khẩu.

Các địa phương cần cung cấp thông tin và xây dựng đầu mối liên lạc để triển khai hiệu quả hoạt động hợp tác này.

Bà Luyện Minh Hồng khẳng định, Bộ Ngoại giao cam kết hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sự kiện triển lãm quốc tế và đang xây dựng danh sách các sự kiện triển lãm khoa học-công nghệ trên thế giới để sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham dự các sự kiện ở nước ngoài; sẵn sàng kết nối thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận và tiếp nhận công nghệ mới cho doanh nghiệp.

Đại diện Bộ Ngoại giao và Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2025-2028 bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa từ các địa phương phía Nam; đề nghị sớm nhận được những thông tin tổng quan, thế mạnh trong xuất khẩu, phát triển du lịch, danh mục nhu cầu và đề xuất cụ thể của các địa phương trong việc hỗ trợ kết nối với đối tác nước ngoài.

Đại sứ Đỗ Thùy Dương, Đại sứ Việt Nam tại Brunei Darussalam phát biểu tại buổi Tọa đàm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2025-2028 khẳng định, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ luôn là cầu nối giữa địa phương của Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh phía Nam với các đối tác nước ngoài; cam kết gắn hoạt động đối ngoại với mục tiêu hỗ trợ địa phương kết nối, tăng cường hợp tác quốc tế, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của cả nước nói chung và các địa phương khu vực phía Nam nói riêng.

Trong những năm qua, công tác đối ngoại của Bộ Ngoại giao đã được triển khai tích cực, hiệu quả, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, cả trong nước và nước ngoài, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước cũng như của tất cả các địa phương, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước./.

