Hàng Việt Nam chất lượng cao: 30 năm gây dựng niềm tin của người tiêu dùng

Ngày 31/3, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã tổ chức Lễ công bố và trao Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2026 cho 581 doanh nghiệp, đồng thời với Lễ kỷ niệm "Hàng Việt Nam chất lượng cao: 30 năm tự hào và tiếp nối."

Trong đó, có thể kể tên các doanh nghiệp tiêu biểu đạt Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2026: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Á Châu; Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất Mỹ Lan Hảo; Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk); Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ); Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa; Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Thêu Giày An Phước; Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam; Công ty Cổ phần Rượu Phú Lễ…

Tại chuỗi sự kiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Lê Minh Hoan cho biết, người tiêu dùng không chỉ mua bằng tiền, mà họ mua bằng niềm tin và cả sự tỉnh thức. Đối với doanh nghiệp, nếu chỉ có tăng trưởng mà không phát triển bền vững thì chính doanh nghiệp sẽ là người rời bỏ tương lai của chính mình trước tiên.

“Hành trình 30 năm qua cho thấy, hàng Việt Nam chất lượng cao đã làm được một điều rất tự hào, đó là làm cho người Việt tin vào hàng Việt, thì trong thời gian tới, chúng ta phải làm được một điều lớn hơn thế nữa là làm cho thế giới tin vào giá trị hàng Việt. Đồng thời tại thị trường nào đó, một người tiêu dùng nước ngoài cầm trên tay một sản phẩm Việt và nói một cách rất tự nhiên: Tôi tin sản phẩm này thì đó không chỉ là thành công của một doanh nghiệp, mà là thương hiệu quốc gia,” ông Hoan nhấn mạnh.

100% nhà máy Vinamilk đã được kiểm kê khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO14064 và thực hành sản xuất xanh. (Ảnh: TTXVN)

Theo đánh giá của ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao đã trở thành một thương hiệu uy tín, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa Việt Nam. Chương trình thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực trung tâm của phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, Thành phố đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phục hồi và tăng tốc phát triển kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số trong giai đoạn tới.

Để đạt được mục tiêu này, Thành phố tiếp tục quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững.

Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng chuyên sâu, thiết thực và hiệu quả hơn; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành Thành phố trong triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nội địa, cũng như nước ngoài…

Bên cạnh công bố phương hướng hoạt động của Hiệp hội năm 2026, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cũng chia sẻ, chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao đã góp phần thay đổi nhận thức tiêu dùng và từng bước xây dựng niềm tin hàng Việt đối với người tiêu dùng. Doanh nghiệp có thể tự đánh giá mình, nhưng cuối cùng người tiêu dùng mới là người quyết định, nên giá trị cốt lõi của chương trình là lấy người tiêu dùng làm thước đo.

Khách chọn mua sản phẩm “xanh” và “sạch” thân thiện môi trường tại siêu thị WinMart+. (Ảnh: Hồng Đạt/ TTXVN)

Sau 30 năm, bài học lớn nhất vẫn là niềm tin vào người tiêu dùng và người tiêu dùng Việt Nam không dễ dãi mà họ rất hiểu biết và rất khắt khe. Tuy nhiên, chính sự khắt khe đó của người tiêu dùng đã giúp hàng Việt tốt hơn.

Nhìn lại hành trình 30 năm của chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao, một số chuyên gia cho rằng, ngay từ những ngày đầu, doanh nghiệp đã lựa chọn một hướng đi rõ ràng: đặt chất lượng sản phẩm làm nền tảng cạnh tranh, coi đó là cách chinh phục người tiêu dùng, mở rộng thị trường và tự nâng cấp mình. Với tư duy đó, doanh nghiệp đã đầu tư nghiêm túc và kiên trì theo đuổi con đường này suốt nhiều năm.

Chính những bước đi ban đầu ấy giống như những viên gạch đầu tiên đặt nền cho một phong trào lớn. Nhờ đó, người tiêu dùng Việt Nam dần hình thành niềm tin rằng doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có thể làm ra những sản phẩm tốt, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Trên thực tế, chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao đã tạo ra những tác động tích cực đối với nhiều nhóm trong xã hội. Cụ thể, Nhà nước có thêm cơ sở để xây dựng chính sách khuyến khích sản xuất hàng hóa chất lượng, doanh nghiệp có động lực nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm và hợp tác với nhau nhiều hơn.

Đặc biệt, người tiêu dùng là những người vừa được sử dụng sản phẩm tốt hơn, vừa hiểu rằng việc ủng hộ hàng Việt cũng là một cách đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Trần Phương Nga, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long chia sẻ: Từ một doanh nghiệp bắt đầu với bút viết, Thiên Long đã mở rộng sang nhiều sản phẩm phục vụ học tập và sáng tạo như dụng cụ tô vẽ, sản phẩm hỗ trợ Mindmap, máy tính cầm tay, balô học sinh… Chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao có ý nghĩa rất đặc biệt với Thiên Long, bởi từ sự ghi nhận của người tiêu dùng qua chương trình đã giúp doanh nghiệp xây dựng niềm tin vững chắc tại thị trường trong nước và từng bước mở rộng ra khu vực./.

