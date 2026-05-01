Doanh nghiệp Việt Nam hiện diện nổi bật tại Hội chợ quốc tế Paris

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 30/4, Hội chợ quốc tế Paris (Foire de Paris), sự kiện thương mại-văn hóa có lịch sử hơn 100 năm và được xem là một trong những hội chợ có quy mô lớn nhất tại châu Âu, đã chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm Porte de Versailles ở khu vực cửa ngõ thủ đô nước Pháp.

Theo Ban tổ chức, kỳ hội chợ năm nay quy tụ khoảng 1.200 doanh nghiệp từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nhà ở, tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, du lịch và đổi mới sáng tạo, tạo nên một không gian giao lưu đa văn hóa quy mô lớn.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là khu vực “World in Paris” (Tạm dịch: Khám phá thế giới tại Paris), nơi tập trung các gian hàng quốc tế, giới thiệu văn hóa, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của nhiều quốc gia. Khu vực này thu hút hàng trăm doanh nghiệp nước ngoài, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia hiện diện nổi bật và đông đảo.

Khách tham quan tìm mua các mặt hàng thủ công truyền thống Việt Nam. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Hội chợ Quốc tế Paris không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là không gian trải nghiệm, với hàng loạt hoạt động trình diễn, hội thảo, ẩm thực và giải trí.

Đặc biệt, Ban tổ chức những năm gần đây chú trọng phát triển các chương trình dành cho gia đình và trải nghiệm văn hóa, nhằm mở rộng đối tượng khách tham quan.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Steven Abajoli, Giám đốc Foire de Paris, nhấn mạnh Hội chợ là nơi hội tụ các nền văn hóa và sản phẩm đặc trưng từ nhiều quốc gia, qua đó mang lại cho khách tham quan cơ hội khám phá “một vòng quanh thế giới ngay tại Paris.”

Theo ông, từ nhiều năm nay, Việt Nam luôn giữ vị trí quan trọng trong không gian “World in Paris,” với các gian hàng được tổ chức quy mô, giới thiệu đa dạng sản phẩm, ẩm thực và bản sắc văn hóa.

Bà Phạm Thị Bích Nga, nhân viên điều phối các gian hàng Việt Nam, cho biết Hội chợ năm nay thu hút 32 doanh nghiệp Việt Nam tham gia trên tổng diện tích 458m2.

Các gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam mang tính đa ngành, giới thiệu các mặt hàng đa dạng, phong phú, bắt mắt từ các mặt hàng thủ công mỹ nghệ đến ẩm thực truyền thống.

Theo bà Nga, khách Pháp cũng như châu Âu rất ưa chuộng các sản phẩm của Việt Nam, trong đó có hàng thủ công mỹ nghệ, lụa tơ tằm dệt tay, trái cây tươi, mứt trái cây sấy...

Khách tham quan thưởng thức tiết mục trình diễn đàn bầu tại Hội chợ quốc tế Paris. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Các gian hàng Việt Nam thường thu hút đông đảo khách tham quan, được nhiều người tìm đến để mua quà tặng và trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng.

Từng nhiều lần đến thăm Việt Nam, ông Frédéric và bà Catherine cho biết Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc nhờ cảnh quan đẹp, con người thân thiện và nền ẩm thực phong phú.

Theo hai khách tham quan này, Việt Nam là quốc gia năng động, phát triển nhanh nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống, đặc biệt là đời sống gia đình. Đây cũng là lý do khiến nhiều du khách mong muốn quay trở lại và tiếp tục khám phá đất nước hình chữ S.

Ông Nguyễn Văn Nam, chủ Siêu thị Việt-Pháp, đánh giá Hội chợ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, nhất là các mặt hàng nông sản và tiêu dùng. Doanh nghiệp của ông mang đến hội chợ nhiều loại trái cây nhiệt đới đặc trưng như sầu riêng, mít, chanh leo - những sản phẩm đang ngày càng được thị trường châu Âu ưa chuộng.

Theo ông Nam, mục tiêu của Siêu thị Việt-Pháp không chỉ là tiêu thụ sản phẩm mà còn xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam tại Pháp, mở rộng mạng lưới phân phối ra ngoài Vùng thủ đô Île-de-France tới các địa phương khác.

Đồng thời, gian hàng của doanh nghiệp cũng được thiết kế như một không gian văn hóa, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ thường niên Foire de Paris tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của hàng hóa và văn hóa Việt trên thị trường Pháp. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng Pháp cũng như châu Âu, qua đó nắm bắt thị hiếu và khẳng định chỗ đứng tại thị trường có nhiều tiềm năng này./.

