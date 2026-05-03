Số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động tăng mạnh trong bốn tháng

Thông tin từ Cục Thống kê công bố ngày 3/5 cho thấy bức tranh kinh tế bốn tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự bứt phá về số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường. Cụ thể, tính chung bốn tháng đầu năm, cả nước có 77,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 785,4 nghìn tỷ đồng và 356,9 nghìn lao động.

So với cùng kỳ năm trước, các con số này tăng lần lượt 50,7% về số doanh nghiệp và 60,1% về vốn đăng ký. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp mới đạt 10,1 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2025. Nếu tính cả gần 1,1 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm từ các doanh nghiệp đang hoạt động, tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong bốn tháng đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét riêng trong tháng Tư, thị trường đón nhận gần 20,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Mặc dù con số này giảm nhẹ 7,1% so với tháng Ba nhưng lại tăng tới 33,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, quy mô vốn đăng ký trong tháng Tư đạt gần 246,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với tháng trước và tăng mạnh 84,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, chỉ số vốn đăng ký bình quân của mỗi doanh nghiệp mới trong tháng này tăng cao và đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 18,1% so với tháng Ba. Bên cạnh đó, nền kinh tế đón nhận gần 9,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 19,8% so với tháng trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động trong bốn tháng lên mức bình quân 29,9 nghìn doanh nghiệp mỗi tháng.

(Nguồn: Cục Thống kê)

Về cơ cấu ngành nghề trong bốn tháng đầu năm, khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm ưu thế với gần 58,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp và xây dựng có 18,9 nghìn doanh nghiệp mới, tăng 56,6%. Đặc biệt, dù chiếm tỷ trọng nhỏ với 827 đơn vị, nhưng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản lại ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất ở mức 66,7%. Sự tăng trưởng đồng đều ở các khu vực kinh tế cho thấy niềm tin của nhà đầu tư và người dân vào sự phục hồi và phát triển kinh tế đang được củng cố.

Tuy nhiên, xu hướng rút lui khỏi thị trường cũng đang diễn ra với những diễn biến cần lưu ý. Riêng tháng Tư đã có 8.863 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 75,2% so với tháng Ba. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng là 3.473 đơn vị. Tính chung bốn tháng tổng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 72,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Hơn nữa, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng tới 98,7%, đạt gần 15,2 nghìn doanh nghiệp. Số liệu thống kê cho thấy trong bốn tháng đầu năm, bình quân mỗi tháng có khoảng 27,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Sự biến động đan xen giữa số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao và số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường đang phản ánh quá trình thanh lọc và tái cơ cấu mạnh mẽ của nền kinh tế./.

