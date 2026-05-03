Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng gần 2,55 triệu tỷ đồng trong 4 tháng qua

Thông tin từ Cục Thống kê công bố ngày 3/5 cho thấy thị trường nội địa tiếp tục duy trì sức mua ổn định với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bốn tháng đầu năm ước đạt gần 2,55 triệu tỷ đồng. Đây là kết quả tích cực từ sự phục hồi mạnh mẽ của các lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành.

Nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong giai đoạn này vẫn ghi nhận mức tăng trưởng thực tế đạt 6,3%, phản ánh nhu cầu tiêu dùng nội địa đang được củng cố vững chắc dù áp lực về chi phí hàng hóa vẫn hiện hữu.

Riêng trong tháng Tư, hoạt động thương mại và dịch vụ duy trì xu hướng tăng trưởng khá khi tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 646,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp lớn vào đà tăng này là nhóm hàng xăng dầu với mức tăng 17,4%, tiếp đến là lương thực, thực phẩm tăng 11,6%. Các nhóm hàng thiết yếu khác như may mặc, vật phẩm văn hóa và giáo dục cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là 9,7% và 9,3%.

(Nguồn: Cục Thống kê)

Đặc biệt, doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống trong tháng Tư tăng vọt 14,1%, cho thấy xu hướng người tiêu dùng tăng cường chi tiêu cho các hoạt động trải nghiệm và ẩm thực ngoài gia đình trong giai đoạn này. Phân tích sâu hơn về cấu phần doanh thu trong bốn tháng đầu năm, mảng bán lẻ hàng hóa đóng vai trò chủ đạo khi đạt ước tính gần 1,94 triệu tỷ đồng, chiếm 76,1% tổng mức chung và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2025. Sự tăng trưởng này có sự đóng góp rõ nét từ các địa phương trọng điểm kinh tế. Cụ thể, Quảng Ninh dẫn đầu với mức tăng 12,8%, theo sau là Bắc Ninh tăng 11,5%, Cần Thơ tăng 10,4% và Hải Phòng tăng 10,3%.

Theo đó, mảng dịch vụ lưu trú và ăn uống lũy kế bốn tháng đầu năm ước đạt 317,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương ghi nhận mức bứt phá mạnh mẽ trong lĩnh vực này, bao gồm Đà Nẵng tăng 17,7%, Hải Phòng và Cần Thơ cùng đạt mức tăng trên 14,5%. Các trung tâm lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng duy trì mức tăng ổn định từ 9% đến 9,5%.

Đặc biệt, lĩnh vực du lịch lữ hành dù chỉ chiếm 1,3% tỷ trọng nhưng đạt mức tăng trưởng 12,1% với doanh thu ước đạt 31,9 nghìn tỷ đồng. Kết quả này phản ánh lượng khách du lịch nội địa và quốc tế đến Việt Nam đã gia tăng cao trong các kỳ nghỉ lễ và Tết, tạo cú hích lớn cho ngành lữ hành tại các thành phố du lịch trọng điểm, như Cần Thơ, Hải Phòng và Hà Nội.

Ngoài ra, doanh thu từ các dịch vụ khác trong bốn tháng ước đạt 258,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó,-Huế ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội lên tới 26,8%, trong khi Ninh Bình và Khánh Hòa cũng đạt mức tăng khá từ 15,7% đến 16,9%. Những số liệu trên cho thấy hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng không chỉ tập trung ở các đô thị lớn mà đã lan tỏa mạnh mẽ ra các tỉnh thành có tiềm năng du lịch, đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy cầu nội địa và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tổng thể./.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng Tư tăng 0,84% trước áp lực từ giá nhiên liệu Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng tháng Tư tăng 0,84% so với tháng Ba, do tác động từ giá gas và chi phí dịch vụ ăn uống ngoài.