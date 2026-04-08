Giá vàng ngày 8/4: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Vàng tăng giá trở lại sau nhịp điều chỉnh trước đó khi các nhà đầu tư tìm đến kênh sinh lời vốn được coi là tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị vẫn tiềm ẩn. Đến 22h47 giờ GMT ngày 7/4, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.765,59 USD/ounce, giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 2,3%, đạt 4.793,20 USD/ounce.



Thị trường chứng khoán cũng khởi sắc ấn tượng. Tại Phố Wall (Mỹ), hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones tăng hơn 900 điểm (tương đương 1,95%), S&P 500 tăng 2,13% và Nasdaq tiến 2,46%.



Tại châu Á sáng nay, các thị trường mở cửa phiên 8/4 trong sắc xanh. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 4,11% lên 55.618,89 điểm, chỉ số Kospi của Hàn Quốc bật tăng hơn 6%.



Tại Việt Nam, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 8/4, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 174,00-177,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

