Gạo phát thải thấp: 'Mắt xích' quan trọng trên hành trình Net Zero

Giữa năm 2025, 500 tấn gạo phát thải thấp đã được xuất khẩu sang Nhật Bản với giá 820 USD mỗi tấn, cao gấp đôi so với gạo thông thường.

Không chỉ tăng giá bán, mô hình canh tác lúa phát thải thấp còn giúp giảm tới 40% chi phí đầu vào, giảm từ 3 đến 4 tấn CO2 trên mỗi hécta mỗi vụ và tăng lợi nhuận trung bình khoảng 6 triệu đồng mỗi hécta./.