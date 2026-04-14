Hiện trường vụ cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội

Vụ hỏa hoạn xuất phát tại tầng 6 của chung cư trên phố Vương Thừa Vũ (phường Khương Đình, Hà Nội), khói đen cuồn cuộn bốc khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Vào khoảng 11h55 trưa 14/4, một vụ cháy đã xảy ra tại 1 chung cư tại 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình, Hà Nội bất ngờ bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bốc khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Theo thông tin ban đầu từ người dân, ngọn lửa xuất phát từ căn hộ 604. Do bên trong có nhiều giấy tờ nên lửa nhanh chóng bao trùm căn hộ, khói lửa phun ra ngoài cửa sổ.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn; đồng thời đã hướng dẫn cho 3 người sinh sống tại phòng 601 di chuyển xuống tầng 1 an toàn.

Đến khoảng 13h30 hệ thống thang máy vẫn chưa được mở lại và người dân sống trong tòa nhà được phép trở lại căn hộ của mình bằng thang bộ.

Lực lượng chức năng xác định không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê và nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ./.

