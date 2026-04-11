Điều tra vụ việc 4 người trong một gia đình tử vong ở Gia Lai

Sáng ngày 10/4, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn nhưng mãi đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, khi người thân của gia đình đến hái rau thì phát hiện 4 người trong gia đình đã bị thiêu rụi.

Ngày 11/4, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Thiếu tướng Lê Quang Nhân cho biết: vụ cháy nhà ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến bước đầu đã xác định được 4 người tử vong.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiếp tục điều tra vụ việc./.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 10/4, Công an xã Cát Tiến nhận được nguồn tin về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, do quần chúng nhân dân cung cấp.